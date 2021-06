Noves oportunitats

Actualitzada 21/06/2021 a les 06:12

La decisió no ha estat fàcil, però l’he presa en considerar que després d’ocupar llocs de responsabilitat, des del 2015, era moment de deixar pas a altres companyes i companys. Malgrat que deixi de tenir responsabilitats a l’organització, els i les companyes que les assumeixen ara poden comptar amb mi pel que els sigui necessari, seguiré treballant amb la mateixa il·lusió i compromís.Durant aquests set anys han passat i hem passat moltes coses, bones i dolentes, però el PS ha estat a l’altura de les necessitats de la ciutadania, defensant els seus drets.M’acomiado com a presidenta del PS tenint la satisfacció de la feina feta. Aquests darrers mesos, malgrat la pandèmia causada per la Covid-19, hem estat presents, potser no tant com hauríem volgut, però hem reflexionat i posat les bases que permetran al PS avançar-se i adaptar-se a les noves circumstàncies, una adaptació del seu funcionament estructural per ser més obert, més dinàmic i més participatiu per fer front políticament als reptes que tenim plantejats com a país.Antoni Gutiérrez-Rubí reflexionava sobre el repte que els partits polítics hem de comptar amb la complicitat de la societat per defensar i garantir l’interès general i el bé comú. La complexitat de la realitat i la fragilitat de la política democràtica, amb la irrupció de fórmules populistes, ens han de fer reflexionar a tots sobre quin poder i quant necessitem per afrontar amb garanties els desafiaments. Hem de ser capaços de sumar les complicitats socials, individuals i col·lectives, en cas contrari no hi ha capacitat de fer canvis i sostenir-los en el temps. I com convencem d’aquests canvis? Fent bé les coses, amb responsabilitat, ètica i respecte a la ciutadania.Cal treballar amb tota la pedagogia necessària perquè les nostres propostes polítiques siguin acceptades i incorporades al comportament de cada un de nosaltres. No tinc cap dubte que el nou Executiu ho durà a terme.