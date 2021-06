A la recerca de l'equilibri digital

Actualitzada 21/06/2021 a les 06:09

Aquest dimarts celebrarem la 5a jornada INNTEC. Una jornada de ponències sobre innovació i noves tecnologies que la junta d’ACTINN ha decidit dedicar, aquest any, a la transformació del comerç i als nous camins de venda cap al consumidor final.Considerem que tant el comerç, com el sector hoteler i de la restauració són dos dels sectors que s’han transformat més ràpidament en aquest últim any; principalment, per dos factors. D’una part, pel canvi d’hàbits de compra causats per les restriccions d’aforament i d’altra per les noves tendències d’economia circular i sostenibilitat, que estan marcant les noves tendències del consum conscient. Però, no són els únics sectors impactats per un increment constant de l’exigència dels consumidors. Tant el sector financer així com l’administració pública s’han vist obligats a accelerar la digitalització de serveis i d’atenció remota. Avui, els consumidors exigeixen tenir un accés immediat, àgil i remot a tots els productes i serveis que desitgin. Avui, els consumidors exigeixen a totes les empreses tenir uns serveis similars a una Bigtech o una empresa nativa digital. Avui, cal ser omnipresent, rellevant i gestionar igual de bé l’experiència física que el servei digital. Per guiar-nos en aquesta recerca d’una estratègia de venda òptima i una correcta selecció de canals, hem preparat una jornada amb ponents que ens parlaran d’omnicanalitat i de cultura data-driven com a eines per definir a on i com hem d’estar presents, perquè els nostres clients ens descobreixin o ens segueixin comprant.La pandèmia ha revolucionat no solament els nostres hàbits de compra, sinó també les formes de treballar, de moure’ns, d’utilitzar el nostre temps, i fins i tot les nostres prioritats vitals. Soc de l’opinió que, els pròxims anys, veurem un canvi en les partides pressupostàries de les famílies; potser una certa desmaterialització de les nostres necessitats. Es reduirà la nostra despesa en transport? En vestir? S’augmentarà la despesa en educació? Ja veurem... Però intueixo que el canvi que ens arriba és encara més profund. L’internet del comportament, entès com un terreny de joc on les empreses són capaces de predir o anticipar els desitjos i les necessitats dels consumidors, provoca que les modes i el cicle de productes i serveis s’acceleri. La tirania d’un consumidor volàtil i hyper o sobreinformat, segons es miri, força a les empreses a adaptar constantment la seva proposta de valor així com els seus canals de comunicació. En definitiva, en un mercat global amb moviment perpetu, quedar-se parat o esperant que l’economia millori és probablement sinònim d’obsolescència.Ara que ens arribarà certa reactivació econòmica toca reiniciar la visió del nostre negoci i per això m’agradaria intentar desfer dos mites. El primer és la creença que a internet únicament es ven per preu, o que és impossible competir contra Amazon. Bona prova que aquesta afirmació no s’aplica en tots els casos, és que els dropshippers són capaços de vendre productes d’aliexpress, al triple del seu preu de cost. Són especialistes crear tràfic qualificat cap a la seva botiga digital i posar en valor els seus productes. Resulta que, com en la botiga fisca, en el comerç digital, l’assortiment i la valorització de producte també són claus. En resum, Internet és també el racó de la compra impulsiva, la compra recreativa que tan bé sabem fer en la part presencial.El segon mite, la creença que per tenir una estratègia digital cal una tenda en línia. Tenir una estratègia phygital va molt més enllà de tenir una web, xarxes socials o una botiga en línia. Podria ser... definim una estratègia WebtoStore, perquè ens cal que els clients trobin la nostra botiga física més fàcilment? Podria ser... definim quins productes ganxo geoposicionarem perquè ens tinguin en compte? Podria ser... Definim quines accions digitals podem crear un recordatori o un nou impuls de compra impulsiva? I perquè no... quines accions definim que els clients repeteixin sense visitar-nos presencialment? L’essència de l’estratègia és decidir què no s’ha de fer. (cito Michael E Porter, encara que no en sigui molt fan, en aquest cas crec que aplica).Per resumir, en l’àmbit personal, cada vegada som més conscients que vivim en un món dual, on la presència digital és tan important com el tracte presencial. En l’àmbit empresarial, semblaria que també és així. Els nous models Brick & Click, que combinen comerç físic i canals digitals, són el nou paradigma de comerç. En aquesta jornada, volem acompanyar i inspirar a què cada empresa decideixi quines accions li són rellevants. Voldríem acompanyar la reflexió sobre quin equilibri entre allò presencial i allò remot és l’idoni per a cada negoci.En definitiva, la mala notícia la sabem tots, estem competint en un món pla, interconnectat, i sense fronteres, i en el qual les economies d’escala i d’abast estan homogeneitzant l’oferta a escala global i creant oligopolis de macrojugadors, contra els quals és molt complicat competir. La bona notícia és que la tecnologia és barata, escalable i està a l’abast de tots. Avui és assequible i necessari per a tots els comerços afrontar de forma creativa i decidida una presència digital productiva que ens apropi als nostres clients, que els fidelitzi, un CRM o una estratègia de captació digital. Cada empresari sap exactament tot allò que li manca.Avui dia la tecnologia permet tenir més informació, decidir millor i tenir més presencia comercial. El futur de les pimes va d’especialització i de col·laboració, per això us esperem nombrosos el pròxim dimarts 22 de juny, a les jornades INNTEC. No us ho perdeu, inscripcions gratuïtes a www.inntec.ad*Ivan Mora, Cluster Manager d’ACTINN