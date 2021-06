Menys por, més socialització

Actualitzada 20/06/2021 a les 06:35

L'anunci que, des de dijous passat, ja no és obligatòria la mascareta a l'aire lliure ha estat un alliberament. Feia vora un any que esperàvem aquest moment i, tot i que amb una sensació estranya perquè ja s'havia convertit en un element intrínsec nostre -a dur sempre a sobre com les claus de casa o el telèfon mòbil-, hem començat a sortir al carrer sense posar-nos-la. De nou, tornem a veure el somriure de la gent. Ens mirem, ens reconeixem els uns als altres i ens saludem. En altres paraules, ens tornem a socialitzar a la via pública.També hi ha persones, però, que encara tenen reticències a treure-se-la (malgrat que tots els experts diuen que portar-la a l'exterior no serveix per a res), consideren la decisió precipitada i la viuen amb por i angoixa. Això els porta a la necessitat de protegir-se. És normal, ja que aquests dos sentiments s'han amplificat molt durant aquesta crisi. Ha estat l'any de la por, de l'ansietat, que a més han reforçat certs mitjans de comunicació, els quals han estat anxiògens, han prioritzat tocar els sentiments abans que informar amb objectivitat. En aquest sentit, confio que d'aquesta pandèmia hàgim après a ser més crítics amb els mitjans, a destriar i a saber quins hem d'escollir per informar-nos del que passa a Andorra i al món.El que és segur és que Andorra s'ha convertit en un dels primers països europeus en treure la mascareta als espais exteriors. És un primer pas, però encara queden restriccions. De fet, la mascareta encara ens haurà d'acompanyar un temps, almenys guardada a la bossa, cotxe o butxaca, ja que la seguim necessitant als espais interiors.Treure-la definitivament serà el següent? L'estiu fa bona pinta, però després de l'estiu ve la tardor... Confiem que, si continuem protegint la gent gent més vulnerable, mantenim la política de testar, testar i testar que tants bons resultats està donant i continuem apostant per una política de mesures equilibrades amb els drets i llibertats socials (hi ha certs Governs que han tingut una excessiva facilitat per restringir les llibertats de la seva població, i no els ha funcionat), estarem totalment preparats pel que pugui venir quan torni el fred.* Carles Torralba, Membre de l'Executiva de Demòcrates