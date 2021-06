Grifols i la biosfera

Actualitzada 20/06/2021 a les 06:40

Ja vaig dir que us faria 5 cèntims de la reunió informativa sobre la implantació del Centre de Recerca en Immunologia a Ordino. Sense entrar a detallar tota la informació que van donar i que es pot llegir en els diferents mitjans de comunicació, sí que en destacaré la bona oratòria del Cap de Govern que fins i tot va prendre el rol de moderador en el torn de preguntes, i el discurs clar i resolutiu del Sr. Fleta, representant de Grifols. El que sí va quedar clar, com ja predeia el títol de l’acte, és que es tractava de transmetre la informació d’un acord signat i tancat i que la decisió de triar Ordino per ubicar el centre es devia al fet que és una de les parròquies que més depèn de les transferències econòmiques de Govern i que per contra té més terreny públic per cedir. En els diferents parlaments van aparèixer sovint els conceptes de moda: “diversificació econòmica” i “reserva de la biosfera”. Puc entendre que l’arribada de Grifols a Andorra tingui relació amb la diversificació econòmica, però em costa veure, la relació de l’aterratge de Grifols a Ordino i el fet que sigui Reserva de la biosfera, com anuncia el nou rètol a l’entrada de la parròquia. Espero que no sigui un terme que ompli la boca dels polítics i sigui el començament d’un full de ruta de Govern i comuns per començar a fer que Andorra deixi de ser el país del món amb el nombre més alt de vehicles per cap i no passi com aquesta darrera setmana, quan els científics han alertat que la contaminació del trànsit de la ciutat de Barcelona arriba fins als racons més isolats del Parc Natural del Montseny. Ciutadans i ciutadanes d’Andorra hem de començar a entendre que els carrers han de ser de les persones i no dels cotxes, però necessitem que la política de comuns i administració ens acompanyi. De moment, però, a l’hora d’agafar el cotxe penseu que la majoria de trajectes que fem són de menys de 2 quilòmetres i que un 30% dels desplaçaments és per buscar aparcament.