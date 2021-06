Actualitzada 18/06/2021 a les 06:24

Tot i que cada vegada ender­roquem més barreres per convertir-nos en una societat accessible i inclusiva, les persones amb diversitat funcional segueixen enfrontant-se a molts reptes i desafiaments en el seu dia a dia. Alguns estan relacionats amb la discriminació i l’entorn, però altres vegades les dificultats deriven de la mala imatge que tenen d’ells mateixos. Aquesta situació pot influir negativament en el seu benestar emocional i arribar a condicionar el seu desenvolupament personal, per això, treballar l’autoestima és clau per ajudar-los a respectar-se i estimar-se tal com són. El que coneixem com autoestima no és altra cosa que tenir una actitud positiva en relació amb un mateix, tots i totes hauríem de treballar la nostra autoestima però per a les persones amb diversitat funcional aquest treball és doble, ja que, moltes vegades, les diferents circumstàncies a què s’enfronten (experiències socials negatives, prejudicis, falta de suport, problemes de comunicació i/o expressió) poden provocar frustració, introversió i aïllament. Fomentar les relacions socials positives i formar part de grups més enllà del propi entorn familiar i incitar la presa de decisions sobre la seva pròpia vida són dues accions que ajuden les persones amb diversitat funcional a estar més segures de si mateixes i a sentir-se valorades pels altres, parlar amb naturalitat sobre les seves dificultats, respectar els seus espais d’intimitat, animar-los a prendre les seves pròpies decisions i a compartir-les.L’autoconeixement també és molt important, conèixer-te a tu mateix amb les teves virtuts i defectes i potenciar les teves capacitats ens ajuda a treballar les nostres fortaleses i a corregir les nostres debilitats. Algunes formes d’aconseguir-ho poden ser a través d’activitats culturals o fent esport adaptat, ja que la inactivitat provoca aïllament i solitud, no et limitis i el més important, que no et limitin.