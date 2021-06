Sala Magna TV

Actualitzada 16/06/2021 a les 06:24

Ens agrada, que les coses siguin magnes. Res de pots petits, on només hi cap la poca confitura (ni que sigui bona). Tenim l’Aula Magna i la Tarja Magna dels padrins, l’Assemblea Magna de què parlava fa uns quants dies, fins i tot el gran Carle-Many i el Casa-Manya, amb noms derivats de l’adjectiu llatí magnus-magna-magnum. (Se’n recorden, ai, del llatí?) Ara acabem d’estrenar la Sala Magna de la nova seu de la Justícia, on s’hi celebraran les sessions del primer judici del rosari processal de BPA. La nova Sala Magna és ampla i ventilada, asèptica, sense decoració, a anys llum de les musicadures pastorals que hi ha a la fusta antiga del Tribunal de Corts, a Casa de la Vall. Durant uns mesos, ens informarem en diferit sobre les declaracions i contradeclaracions, les preguntes dels uns i les respostes dels altres, el desplegament de les solemnitats de la litúrgia judicial. Cada dia llegirem amb atenció les cròniques del Gerard del Castillo. Però també trobarem a faltar, això sí, que hi hagi un canal per poder veure les sessions del tribunal en directe, i més en un procés que té tanta transcendència –i els que vindran. Hi ha molts sistemes judicials del món que tenen el seu braç audiovisual i retransmeten habitualment els judicis més importants. No caldria fer gaires floritures en la realització: amb un plànol fix i un bon so ja n’hi hauria prou. La tècnica ho permet i segur que la ciutadania, confusa i mig marejada després de tantes anades i vingudes processals, ho agrairia.