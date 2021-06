L'esport, una oportunitat per a tots

Actualitzada 16/06/2021 a les 07:13

Andorra ha estat l’únic país d’Europa a mantenir oberts els gimnasos després del primer confinament amb l’impacte que això ha suposat per a la nostra salut, per a l’activitat econòmica del sector i per a les persones que hi treballen.L’esport és bo per a tots i cadascun de nosaltres. És bo per a la nostra salut, la qualitat de vida i per l’impacte que genera en l’àmbit social, mediambiental i econòmic. L’esport pot ser una oportunitat per gaudir d’un país amb una població més saludable i esdevenir més sostenibles, no només des del punt de vista mediambiental, si no també des del vessant social, i brindant-nos l’oportunitat de gaudir d’un creixement econòmic més sostenible a llarg termini.L’esport és salut. Incideix directament en la millora de la salut física i emocional de les persones, i és imprescindible per mantenir hàbits de vida saludables. Ajuda a combatre alguns dels efectes causats pel sedentarisme i una alimentació a vegades poc saludable, com podrien ser l’obesitat i la diabetis. L’esport és bo per a la nostra salut, i mantenir-nos més saludables impacta en la sostenibilitat del sistema de salut pública.L’esport és qualitat de vida i hi impacta directament, no només avui, sinó també en la qualitat de vida que tindrem en la nostra vellesa, que fruit de l’increment de l’esperança de vida, cada vegada representa un període d’anys més llarg. L’esport, doncs, ajuda a gaudir d’una millor qualitat de vida, fet que també impacta en el sistema de salut pública.L’esport és educació, és formació, és inclusió i integració social. L’esport ens ensenya valors com la constància, l’esforç, la disciplina, la perseverança, la integritat i el treball en equip, cabdals en l’educació dels nostres fills i en el nostre desenvolupament professional. L’esport té un impacte social positiu.L’esport és sostenibilitat. L’esport té un paper determinant en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i per al desenvolupament d’un model econòmic i de turisme més sostenible per al Principat. El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i l’Andorra Esports Clúster han signat un conveni per fomentar la col·laboració públic i privada, amb l’objectiu d’aconseguir que l’activitat econòmica que genera l’esport quan es fa en el medi, es faci de forma que no perjudiqui el nostre entorn. Un exemple serien les curses esportives, on ja hem vist els principals organitzadors treballant per calcular l’impacte i compensar-lo, i fer tasques de neteja per deixar la muntanya més neta del que estava. Val a dir que l’esport ens pot ajudar a desestacionalitzar, i això té un clar impacte positiu en el nostre medi ambient. Per tant, també podríem dir que l’esport té un impacte mediambiental positiu.L’esport és economia. Representa el 8% del producte interior brut i és clau per a la diversificació i la desestacionalització de la nostra economia. Ja fa vàries legislatures que els diferents governs treballen per atraure empreses del sector de l’esport, i també, atraure turisme actiu, turisme esportiu, esdeveniments esportius i esportistes d’elit. És evident que l’esport té un impacte econòmic positiu.La declaració de l’esport com a sector d’interès nacionalLa declaració de l’esport com a sector d’interès nacional ha estat el resultat de la col·laboració pública i privada que s’ha produït en el sector de l’esport des del 14 de març del 2020, i que ha estat impulsada i coordinada per l’Andorra Esports Clúster.Aquesta declaració ens ha permès treballar per preservar la salut i al mateix temps reduir la incertesa dels protocols aplicables en el sector esportiu, segons els diferents nivells de risc de la pandèmia, fet que ha permès fomentar l’activitat econòmica del sector, aconseguint fites tan significatives com esdevenir l’únic país d’Europa a mantenir els gimnasos oberts des del primer confinament.Declarar l’esport sector d’interès nacional marca clarament el posicionament del país envers l’esport i aporta un avantatge competitiu a Andorra respecte d’altres països a l’hora d’atraure esdeveniments esportius, sumant seriositat com a país organitzador i a l’hora d’atraure activitat econòmica en el sector de l’esport.En la primera onada, Andorra va ser exemple en la gestió de la pandèmia i exemple pels esportistes i sector esportiu de França, Espanya i part d’Europa. Vam obrir les instal·lacions per als professionals abans que els països veïns (fins i tot vam adaptar una carretera per a l’entrenament dels ciclistes). Vam obrir els gimnasos aconseguint un èxit sense precedents. L’estiu passat vam dur a terme esdeveniments esportius de forma segura, i ara ho hem tornat a fer: només cal veure com s’ha desenvolupat l’Otso Travessa d’Encamp i l’Spartan Race, i quin ha estat l’impacte econòmic i social per a la parròquia d’Encamp.Tot això ha estat possible per la professionalitat i la valentia en la presa de decisions dels nostres polítics al capdavant dels ministeris i secretaries d’Estat com ara la d’Economia, Salut, Esports i Turisme, i també per la magnífica feina del sector privat, en què més d’una quarantena d’empreses van treballar plegades, sota el paraigua del clúster, per aportar solucions i propostes al sector públic, que amb l’ajuda d’experts proporcionats pel clúster van arribar a acords en un temps rècord, fet que va permetre a les institucions regular essent conscients de les necessitats i limitacions del sector.L’esport és bo per a tots perquè ens ajudarà a construir una societat i un país més sostenible en l’àmbit econòmic, social i mediambiental.*Gemma Riu, Manàger de l’Andorra Esport Clúster