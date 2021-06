Ciutats amables

Actualitzada 12/06/2021 a les 06:29

Les ciutats de tot el món han iniciat aquest segle un procés de conversió a zones de vianants que no té aturador. Imatges de mitjan i final del segle XX serien ara impensables per a tots aquells que vivim en nuclis urbans. Per fi, s’ha donat un impuls decisiu per recuperar les ciutats per als seus habitants i no fer-les esclaves de l’automòbil.Aquesta tendència global per aconseguir ciutats més amables amb els seus habitants i visitants també ha arribat al nostre país. Avui dia, seria un xoc per a tots nosaltres que els vehicles tornessin a circular per les avingudes Meritxell i Carlemany. Algú s’imagina aquestes artèries comercials de nou plenes de cotxes? La qualitat de vida (i de passeig) que s’ha guanyat en aquests entorns és enorme i inqüestionable.Des de les administracions se segueixen fent passos en aquesta direcció. Donar més espai als vianants, pacificar les vies de comunicació i prioritzar els espais per a altres usos. Fins ara, sempre havíem pensat primer de tot en els vehicles a l’hora d’urbanitzar espais, però això ja no és així.A tall d’exemple, a Andorra la Vella l’últim any s’han inaugurat les remodelacions de les avingudes de Santa Coloma i Enclar destinant molts més espais per als vianants. Aquestes vies són ara segures per passejar en família, fer esport o anar en bici.Però calia anar més enllà i fer espais més amables per a la ciutadania en altres punts de la parròquia. Avui inaugurem la remodelació del carrer Callaueta, un pas més en la conversió dels carrers d’Andorra la Vella. Em permeto recuperar la descripció que del nou carrer Callaueta n’ha fet Rosa Pascuet, presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres: “Era un carrer fosc ple de terrasses tancades i cotxes als dos costats, i ara és un carrer ample amb llum i sense cap obstacle.” No tinc cap dubte que aquest és l’únic camí: seguir recuperant les ciutats per a les persones.* Gerard Estrella, Conseller de Sostenibilitat i Innovació d’Andorra la Vella