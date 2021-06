Actualitzada 11/06/2021 a les 06:33

Segons un nou estudi que posa de manifest la necessitat de millores estructurals, tots els estats membres de la UE han estat obligats per la Covid-19 a reformar urgentment els sistemes de protecció social. Aquest estudi de l’Institut Sindical Europeu (ETUI) sobre protecció social durant la pandèmia revela que 24 de cada 27 estats membres han augmentat l’import, la durada o les condicions d’elegibilitat de les prestacions per desocupació o de la renda. Vint estats membres també han modificat les condicions relatives a les prestacions per malaltia i permís parental, reduint en la majoria dels casos el període d’espera per accedir a les prestacions. L’estudi conclou que aquesta sobtada crisi sanitària ha posat de manifest les profundes mancances dels sistemes de protecció social existents. Als únics estats membres que no han canviat les seves polítiques, tot i que les reformes dutes a terme durant la crisi van ser beneficioses, només van ser mesures temporals, algunes de les quals ja han estat eliminades. També tendien a afavorir els treballadors que ja tenien accés a sistemes de protecció social i deixaven en gran manera sense suport els treballadors no estàndard i autònoms. El 2019, el Consell Europeu va aprovar una recomanació sobre la necessitat de fer els sistemes de protecció social preparats per al futur, ampliant la cobertura als treballadors no estàndard i autònoms, que avui representen quatre de cada deu treballadors. La Confederació Europea de Sindicats creu que l’impuls creat per aquestes nombroses mesures d’emergència hauria de conduir a reformes permanents i més profundes que proporcionessin una protecció social digna a tots els treballadors i a les seves famílies. Els sistemes europeus de protecció social es queden enrere dels canvis en l’economia de les darreres dècades i la crisi de la Covid-19 ha exposat cruelment les seves profundes mancances.