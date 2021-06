Divuitè congrés del PS

Actualitzada 11/06/2021 a les 06:29

Demà tindrà lloc el divuitè congrés del Partit Socialdemòcrata d’Andorra. Al llarg del dia es presentaran les diferents ponències que s’han presentat, es debatran i, finalment, es votaran. Les ponències que tinguin el suport per majoria entraran a formar part de l’extens volum d’acords polítics que s’han aprovat al llarg de vint anys de vida del partit i que defineixen el seu ideari. Aquest, a més, és un congrés important perquè també es renoven els membres del comitè executiu (que funciona com una mena de govern del partit) i el comitè directiu (el funcionament del qual és aproximadament com el del Consell General), entre altres càrrecs. Per tant, demà la militància també té l’oportunitat de votar les candidatures a ocupar aquests càrrecs. De tot el procés en sortirà elegit un nou equip de persones que han de fer front políticament als reptes que el partit i sobretot el país tenen plantejats a curt, mitjà i llarg termini.El fet que el congrés de demà ja sigui el 18è posa en relleu el bagatge i la solidesa del PS, un partit que ha passat èpoques històriques però també períodes per oblidar. En política, les alternances formen part de la pròpia definició de la política, per això que de ben segur que a aquest partit encara li’n queden per passar d’unes i d’altres. La clau per la supervivència ha estat gestionar l’eufòria en els bons moments i sobretot temperar la decepció en els dolents.El PS, a diferència d’altres projectes polítics, està per sobre de les persones. Ho demostra el fet que es va crear el 2001 i vint anys després, amb diversos presidents i primers secretaris, encara té la força de ser un gran partit polític. Demà el nou equip que es constituirà per liderar el partit tindrà una meravellosa i responsable tasca, entendre les dificultats per les quals passa la ciutadania d’aquest país i treballar intensament per trobar les solucions des d’una òptica socialdemòcrata. Juntament amb tota la militància, tot allò produït passarà la prova dels electors d’aquí a dos anys a les eleccions generals i posteriorment a les eleccions comunals.Bon divuitè congrés del Partit Socialdemòcrata d’Andorra.