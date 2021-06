Actualitzada 10/06/2021 a les 06:13

Dimarts, 8 de juny, va quedar constituïda la comissió d’estudi per a la sostenibilitat de les pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Sense cap excepció, tots els grups parlamentaris, juntament amb la resta d’actors civils de la societat i els experts convocats per la comissió, participaran en l’elaboració del dictamen que tindrà com a objecte establir els paràmetres d’actuació per aconseguir la sostenibilitat de les nostres pensions. Cal, per una banda, garantir una pensió digna i, per l’altra, la perdurabilitat del sistema.Així, s’ha donat el tret de sortida a un calendari de treball amb reunions quinzenals que, sota la presidència demòcrata i la vicepresidència socialdemòcrata, amb la participació de la resta de l’arc parlamentari, evidenciarà la situació real de les reserves i previsions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, però també establirà les possibles mesures que caldrà adoptar per tal de garantir el sistema públic de pensions.Crec sincerament que és un acte de valentia. S’enfronta de cara un problema prou conegut pels legisladors i governs anteriors que sempre havia quedat aparcat. Era massa complicat. Ningú estava disposat a posar en risc la intenció de vot.Probablement les propostes que es faran no seran del grat de tothom. No seran propostes populars que aconseguiran un suport massiu, però seran, sens dubte, mesures necessàries, fruit d’un treball profund per garantir els elements bàsics que han de regir en un Estat modern i que prioritza el benestar com és Andorra.D’això es tracta, sí, senyores i senyors, es tracta d’agafar el bou per les banyes, de reconèixer que hi ha un greu problema i plantejar mesures valentes. Mesures basades en l’anàlisi i estudi de la situació actual i futura per part dels actors que representen la ciutadania, els experts, i de tots els grups parlamen­taris.