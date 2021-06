Youtubers a l'Elisi

Actualitzada 09/06/2021 a les 06:13

Fa tot just unes setmanes, el president de la República francesa convidava a l’Elisi dos dels youtubers més famosos de França per enregistrar amb ell un vídeo d’humor. Tot va començar amb un repte llançat per Macron als influencers: si creaven una cançó per conscienciar sobre les mesures per combatre la Covid i aconseguien deu milions de visualitzacions, els rebria a l’Elisi. El vídeo amb el president es va fer viral, amb nou milions de visualitzacions en només 24 hores.Aquesta acció comunicativa no ha deixat indiferent ningú. Als contraris a Macron els ha faltat temps per criticar la gravació titllant-la d’oportunista, de despolititzada, de manca d’ètica i de respecte cap a la institució. Algunes crítiques més dures consideren que el president ha fet el ridícul, intentant aproximar-se als joves amb un llenguatge inadequat, fent-se el simpàtic i sense exposar cap contingut polític.És d’una gran evidència que es tracta d’una acció de màrqueting molt ben estudiada per mirar d’aproximar-se al públic jove, un sector altament abstencionista. Macron fa dies que prepara el terreny per a les pròximes eleccions presidencials del 2022 i amb aquesta operació ha mirat d’acostar-se a aquest electorat. I en aquest sentit penso que ha aconseguit el seu objectiu. Ha donat als joves –i segurament no tan joves– la imatge d’un candidat proper i humà. Tot i no haver passat cap missatge polític, ha despertat reaccions, i el temps dirà si aquestes fan pujar la seva popularitat, a les portes de sortida de la pandèmia.Com altres candidats, el president no ha fet res més que acostar-se a un sector de la població a través d’un dels canals de comunicació que formen part del dia a dia del segle XXI. Macron ha fet un pas previ a la campanya electoral que s’omplirà amb un discurs polític i que farà decantar el vot d’uns electors que tenen prou sentit crític, tot i ser seguidors d’uns youtubers amb continguts més frívols.