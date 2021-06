La diversificació econòmica del Govern. Grifols (II)

Actualitzada 09/06/2021 a les 06:17

El Consell General a la sessió de debat d’orientació política del 9 d’octubre del 2015, a proposta del grup parlamentari de DA, va aprovar una resolució que es pot consultar a la pàgina web del Consell General, per la qual acorda encomanar al Govern que signi el Conveni europeu sobre biomedicina i drets humans del Consell d’Europa (altrament anomenat Conveni d’Oviedo), que regula la protecció dels drets humans i la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina.Per la seva rellevància crec oportú reproduir literalment aquesta resolució del Consell General, que resa:“Atès que la biotecnologia és el conjunt de disciplines o ciències que tenen per objectiu l’estudi dels éssers humans o parts dels éssers vius per tal d’obtenir-ne béns i serveis.Atès que a Andorra l’obertura econòmica ha facilitat l’establiment de bancs de sang i de teixits, i que la sang del cordó umbilical ofereix moltes possibilitats en la recerca terapèutica.Atès que les aplicacions del progrés cietificotecnològic i les conseqüències que genera el desenvolupament de la seva activitat ens situen en una nova esfera no exempta de riscs.Vist que a la memòria d’activitat del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra de l’any 2014 es destaca que s’ha redactat un document de ‘Proposta urgent d’actuació’ adreçat al Govern, proposant l’adhesió al tractat del Conveni Europeu sobre Biomedicina i Drets Humans del Consell d’Europa, Conveni d’Oviedo, i als seus protocols addicionals sobre Clonatge Reproductiu i sobre Recerca Biomèdica.Vist que la legislació a Andorra ha d’establir quins són els límits d’actuació en temes tan sensibles com els assajos clínics o els tests genètics amb les màximes garanties.Atès que es considera indispensable la regulació de la matèria per oferir seguretat jurídica a les empreses que es dediquin a la biotecnologia […] el Consell General acorda encomanar al Govern que signi el Conveni Europeu sobre Biomedicina i Drets Humans del Consell d’Europa (altrament anomenat Conveni d’Oviedo).”En el seu moment, l’any 2015, aquesta resolució no va ser, ni de bon tros, ben rebuda pels membres del Govern Martí de DA, perquè entenien que la signatura i ratificació del referit conveni del Consell d’Europa –a què el seu propi grup parlamentari els instava– encotillava i limitava notablement la instal·lació d’empreses que volguessin fer investigació en biotecnologia al nostre país.El Govern de DA, L’A i Ciutadans Compromesos no només està menystenint la resolució del Consell General, que representa el poble andorrà, sinó que també està obviant les reiterades recomanacions del comitè de bioètica d’Andorra, que en les memòries dels darrers anys ha instat de manera incessant el Govern a ratificar aquest conveni internacional.Així les coses, l’any 2021, set anys després que el Consell General encomanés al Govern la signatura del Conveni europeu sobre biomedicina i drets humans del Consell d’Europa (altrament anomenat Conveni d’Oviedo) i dels seus protocols addicionals ens trobem en la mateixa situació puix el Govern actual persisteix a no voler, ara per ara, ni signar ni ratificar aquest important conveni internacional del Consell d’Europa.Les informacions que ha donat el Govern són que el centre que s’instal·larà a Ordino que han batejat Pyrenees Immunology Research Center (PYRC) serà un centre d’investigació que s’integrarà en la divisió de Bioscience de Grifols, que es dedicaria a investigació en immunologia.En l’actualitat la divisió de Bioscience de Grifols té instal·lacions industrials als Estats Units (Clayton, Carolina del Nord, Los Angeles), al Canadà (Mont-real), a Irlanda (Dublín) i a Espanya (Barcelona).La majoria dels països en què Grifols ha posicionat els seus centres d’investigació en immunologia no han signat, ni ratificat, l’esmentat Conveni d’Oviedo. L’empresa només té un centre de recerca instal·lat en un país que sí que l’ha signat, el de Barcelona (Espanya).A priori no és negatiu que una empresa de biotecnologia vulgui instal·lar-se al nostre país, nosaltres hem estat els primers a apostar per la diversificació econòmica i l’atracció de nous sectors d’investigació i desenvolupament (I+D). Però si és fa, s’ha de fer bé. El que no veiem bé, i creiem que és negatiu per al nostre país. és que el Govern d’Andorra hagi decidit començar a construir la casa per la teulada, signant un compromís amb Grifols, abans de tenir una llei d’investigació biomèdica, que reguli la investigació en biomedicina, i hagi declarat el projecte d’interès nacional cedint l’ús d’uns ter­renys de titularitat pública a una empresa privada, hagi decidit associar-se amb Grifols mitjançant Andorra Desenvolupament i Inversió en un 20%, i destinar una suma important d’inversió de fons públics. I que tot això es faci sense que prèviament –com va recomanar el Consell General l’any 2015– s’hagin establert els límits d’actuació en temes tan sensibles com els assajos clínics o els tests genètics amb les màximes garanties.En efecte, ningú posa en dubte que el nostre país necessita apostar per la diversificació econòmica, però no a qualsevol preu. El problema, doncs, no és que Grifols s’instal·li a Andorra, sinó que ho faci abans que Andorra hagi ratificat el Conveni d’Oviedo, i abans que el nostre país disposi d’una legislació nacional d’investigació biomèdica, homologada internacionalment, que estableixi el marc d’actuació en matèria d’investigació en immunologia, així com la definició de quins són dels límits d’actuació en temes tan sensibles com els assajos clínics o els tests genètics amb les màximes garanties.El Govern s’ha precipitat a assegurar, de totes les maneres possibles, que al centre d’investigació en immunologia d’Ordino totes les pràctiques estaran emparades legalment, i que en cap cas Andorra es convertirà en un oasi on es facin actuacions vetades en altres països.Però, de moment, no tenim cap llei que reguli les investigacions en biomedicina i biotecnologia, i el Conveni d’Oviedo a Andorra ni hi és ni tampoc se l’espera.*Alfons Clavera, Candidat a cap de Govern per UPA