Recuperació i col·laboració publicoprivada

Actualitzada 08/06/2021 a les 06:23

Des del comú d’Andorra la Vella hem anunciat l’obertura de la nova oficina d’atenció al comerç al carrer Doctor Nequi, 2, un servei que té com a objectiu acompanyar de manera proactiva, promocionar i donar un impuls al sector empresarial. Andorra la Vella concentra la major part del teixit empresarial del Principat, amb més de 3.700 negocis, i en el moment actual de recuperació post-Covid és el moment de treballar junts. Ara més que mai apostem per fer costat al comerç, però sobretot apostem per fer-ho amb la col·laboració dels empresaris, anant de la mà, i donant suport tant als projectes impulsats pel comú com a aquells iniciats pel mateix teixit comercial i associatiu. Per exemple, d’aquesta col·laboració publicoprivada neix l’esdeveniment Callaueta viu, que tindrà lloc el cap de setmana vinent al carrer Callaueta per inaugurar l’actuació urbanística de conversió cap a zona de vianants. Un esdeveniment amb un programa proposat pels restauradors de la zona i desenvolupat conjuntament amb l’Associació de Comerciants de Riberaygua i travesseres i el comú d’Andorra la Vella.Personalment, estic contenta i orgullosa de la direcció i la iniciativa que està tenint el comerç i les associacions en aquest context postpandèmic. És important en aquests moments que anem tots a l’una i treballem plegats per ser més competitius econòmicament com a parròquia, tant en l’àmbit local com turístic, i això aplica moltes àrees que ens afecten a tots: ja sigui pel que fa a promocions i campanyes comercials, esdeveniments de dinamització i animació, actuacions de caire urbanístic, etc. Són molts els elements que ajuden al desenvolupament econòmic d’una zona, però tots tenen una cosa en comú: la col·laboració de tots els agents implicats n’és la clau de l’èxit. Així doncs, us convidem a fer-nos una visita a la nova oficina d’atenció al comerç per seguir treballant plegats.*Meritxell López, Consellera de DA al comú d’Andorra la Vella