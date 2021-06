Noves rutines

Actualitzada 08/06/2021 a les 06:43

Estem a punt d’acabar el curs escolar. De setembre a juny anem amb els horaris molt quadrats. De fet la nostra organització durant l’any gira al voltant dels horaris escolars. Intentem encabir alguna activitat extraescolar, mirem que faci esport, millori l’anglès o exerciti la creativitat amb extraescolars més artístiques.Si la feina ens deixa, i els fills volen, intentem passar estones amb ells i de sobte, sense adonar-nos-en ja som al cap de setmana. Tant ells com nosaltres tenim dos dies per fer moltes coses. Volem descansar d’una setmana que ens porta al límit, desconnectar de tot, fer alguna activitat estimulant, gaudir una mica del silenci i del soroll i fer mil coses més que no sempre podem fer.Però tornem al quid de la qüestió: les rutines. Les rutines són la base dels hàbits i juguen un paper fonamental en el desenvolupament humà. Aprenem a predir el futur gràcies a les rutines. Ens proporcionen seguretat, ens donen estabilitat, ens ajuden a estructurar el temps i adquirir els hàbits.Les rutines també actuen com a motivadors, de vegades no tenim ganes de fer quelcom però ho fem gràcies a la rutina i si parlem de neurociència, són fonamentals per consolidar les noves connexions neuronals i ens ajuden a economitzar energia. Sí, el nostre cervell vol conservar energia i per aconseguir-ho fa servir els processos automàtics. Quan fem quelcom de manera conscient consumim de l’ordre de dos-cents cops més energia que si ho fem de manera inconscient.Però, què passa quan s’acaba l’escola? Què passa quan no hi ha rutines? Ja tenim un indicador natural del que succeirà: durant els caps de setmana i les setmanes festives podem observar alguns indicis de com reaccionarà el nostre fill. Hi ha joves que busquen activitats per fer fora de casa, n’hi ha d’altres que es passen el dia dormitant i la nit enganxats a una pantalla; hi ha qui queda amb amics i hi ha qui s’aïlla i es tanca a la seva habitació i, com no, hi ha qui segueix mantenint unes rutines i qui cau en el caos més absolut.Doncs ja tenim aquí l’estiu i amb l’estiu noves rutines. Sí, noves rutines. Diferents, però rutines. Bé, sempre recordant que estem intentant donar eines per a la vida als nostres fills i proporcionant recursos per millorar el seu benestar emocional. Va, farem un FAQ amb les preguntes que em solen fer els pares.Els nostres fills han de tenir rutines durant l’estiu? Sí. Rotundament.Vols dir que no han de desconnectar del que han fet durant l’any? Sí, clarament, però aquesta desconnexió no suposa que no hagin de tenir rutines.No poden deixar-se anar a l’estiu? I tant que sí, però conservant algunes rutines i incorporant-ne d’altres.Hem de seguir amb les mateixes rutines que tenim durant l’any? Amb algunes sí i d’altres no.És clar que les rutines s’adapten a les necessitats i condicionants ambientals, però de la mateixa manera que podem incorporar noves rutines durant l’estiu, hem de seguir conservant-ne algunes. Potser no cal que es llevin tant d’hora, potser poden anar a dormir més tard, potser poden menjar diferent, però cap d’aquestes noves rutines els ha de suposar un perjudici per al seu procés de desenvolupament i la seva salut.No confonem descansar i no fer res estimulant, no confonem relaxar-se i perdre el dia, no confonem desconnectar i no saber res del teu fill, no confonem descansar i no col·laborar amb res del dia a dia.Calen noves rutines i una de les claus perquè siguin acceptades és que les definim de manera conjunta, però no hem d’oblidar que el nostre cervell vol economitzar forces sempre i que sovint, especialment els joves, però també els adults, necessitem hàbits i de rutines que ens ajudin a estructurar el dia i a dia i ens mobilitzin.De cara al final de l’escola els podeu donar uns dies de descans, de celebració i de repòs. Una setmana, potser dues, però cal posar noves rutines que guiïn i donin estabilitat, consistència i enriqueixin tot el temps que seran de vacances.Tomàs Navarro, psicòleg