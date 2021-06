Actualitzada 07/06/2021 a les 05:59

També es pot arribar a identificar com la línia d’horitzó artificial dibuixada per l’estructura conjunta de la ciutat. S’utilitza sovint aquest terme quan la presència de gratacels dona a aquesta línia d’horitzó un caràcter espectacular o fortament recognoscible.A les ciutats més intensament dissenyades, el panorama urbà tendeix a prendre la forma d’una muntanya artificial, amb els edificis més alts cap al centre de la ciutat.Ja al 2015 quan hi havia el projecte anomenat The Cloud, vaig expressar que em semblava difícil encabir un edifici de 14 plantes en un espai tan petit, on els edificis del voltant arriben als 4 o 5 pisos d’alçada.Ara existeix un debat a les xarxes socials per la construcció dels 5 edificis de 20 plantes al Clot d’Emprivat d’Escaldes, i que evidentment, ara que ja se’n comença a veure l’impacte, hi ha una part de la societat que ha expressat el seu malestar, fins i tot rebuig.Hi ha aspectes evidents que des del primer moment que es van aprovar aquestes construccions ja es podien evidenciar, com l’impacte visual a la zona i el contrast amb els edificis adjacents que van respectar l’alçada permesa per la normativa; o la pèrdua de zones assolellades, sobretot al Parc del Roure, on ha disminuït de forma considerable la llum solar en determinades zones.Opino que generarà un xoc realment poc adaptat al lloc. Vull recordar que ens trobem immersos en una vall relativament estreta, amb un estil de construccions adaptades a l’indret.Moltes ciutats turístiques europees d’alt nivell han estat capaces de gestionar de forma harmoniosa la combinació entre arquitectura moderna i tradició. Evitant al màxim aquest tipus d’edificacions que desencaixen de forma inevitable l’entorn, posant en perill la identitat d’un país, i apostant per aprofitar antigues construccions i remodelar-les com a museus, restaurants, luxoses botigues, etc., i construint nous edificis amb uns criteris sostenibles mediambientalment.Ara ja no hi ha marxa enrere. Haurem d’aprendre a conviure amb aquesta vista. Però espero i desitjo que a partir d’ara recuperem el seny i intentem fer un creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient.