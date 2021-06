Actualitzada 06/06/2021 a les 19:46

Després de la publicació del llibre: Carlemany i Andorra, Història de la Carta Pobla, el document que va originar una llegenda, m’han arribat alguns comentaris sobre preteses intencions –mai especificades– lligades a la divulgació de la falsedat que de la Carta Pobla fa el llibre. També he llegit alguna afirmació que va en el mateix sentit i he de reconèixer que, com a editor que en soc, m’he sentit interpel·lat. Tot i que el llibre no deixa de ser fruit d’un estudi a iniciativa del Centre d’Estudis Històrics i Polítics de l’IEA, m’he tornat a llegir la publicació de manera a intentar veure si quelcom se me n’havia escapat en la primera lectura; no fos que el text amagués, efectivament, alguna malèvola intencionalitat altra que la pura recerca històrica.He de reconèixer que no l’he trobada. No puc, doncs, més que reiterar el que ja vaig dir en el seu dia a qui va fer-me arribar les seves preocupacions: ―Has llegit? Has llegit bé el llibre? Tal i com l’autor precisa en la introducció (p.18): l’objectiu del present estudi: saber què és exactament la Carta Pobla, intentar esbrinar qui la va elaborar i, si és possible, comprendre amb quin propòsit ho va fer. Un cop donada resposta al primer punt, el treball intenta veure’n el propòsit, la finalitat i obre possibilitats, vies de reflexió que suggereix per a lectors del segle vint-i-u interessats a entendre el passat per a millor poder encarar el futur del nostre coprincipat. Si l’obra deixa clar que es tracta d’un document apòcrif, no diu mai que no s’hagi de tenir en compte el valor que ha estat el seu en l’esdevenir de les Valls, tot el contrari; orienta, fins i tot, sobre el perquè de la seva elaboració en el moment que es va crear: una manera de mantenir viu l’esperit de Bragafolls que l’autor presenta com a factor central des d’on arrela la identitat andorrana en ser el fet diferenciador primer entre les valls andorranes i les del seu entorn.