La història de cada dia

Actualitzada 03/06/2021 a les 06:09

Ja fa força temps que l’Arxiu Nacional d’Andorra va posar en marxa La peça del mes, una iniciativa que s’ha anat revelant com una manera eficaç i amena de difondre els fons documentals de l’Arxiu, i alhora com un bon instrument per fomentar en el conjunt de la població l’interès per la història del país. Ara s’ha anat un pas més enllà dedicant la peça del mes de juny a El primer fons social de l’Arxiu Nacional: Arxivem el confinament, que remet a algunes de les moltes iniciatives que la ciutadania va posar en marxa espontàniament durant el confinament de l’any passat, en la primera etapa de la pandèmia. Tal com s’explica a la introducció, amb la campanya Arxivem el confinament l’Arxiu Nacional va tenir “l’oportunitat de generar un arxiu més enllà de conservar i gestionar els arxius històric i administratiu; són els anomenats fons o arxius de caràcter social. Aquests fons són representatius de l’expressió de la societat i el que fan és recuperar-ne la memòria davant d’un fet determinat, i contribuir així a la construcció democràtica d’una memòria plural del present”. Potser encara tenim massa recents en la memòria aquells dies de confinament per adonar-nos de la importància de poder accedir de manera tan immediata a registres documentals que, tot i la seva parcialitat, permeten reviure el vessant més quotidià de la història que anem escrivint entre tots, i a la qual, paradoxalment, quan hi accedim a través dels escrits o documents audiovisuals d’èpoques passades, sovint assistim com a mers espectadors i no com els protagonistes que vam ser. Com els subjectes de la història que som, en definitiva.