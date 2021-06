Actualitzada 02/06/2021 a les 06:15

Els crèdits tous que va avalar Govern sense interessos concedits per les entitats bancàries han estat renovats sis mesos més. Ja fa un any d’aquests crèdits, que han permès a moltes empreses anar tirant endavant. Algunes empreses que no han pogut sobreviure no tornaran mai, evidentment, aquests préstecs. Ens diuen que algunes empreses ja han tornat els diners. En tinc molts dubtes... També ens diuen que algunes empreses han reduït una part del total concedit. Segueixen els meus dubtes... Passats aquests sis mesos més de gràcia tots els crèdits tous concedits passaran a ser préstecs amb quotes de devolució i interessos. Si bé és ben cert que aquests crèdits tous han permès a molts empresaris continuar treballant enmig de la pandèmia, no han permès una recuperació. Tornar, doncs, aquests diners serà molt complicat. Actualment en la majoria de casos no hi ha marge suficient per poder pagar les quotes de devolució i sis mesos serà molt poc temps. I si aquest estiu no és un estiu normal no donarà marge per recuperar res de res. Haurem d’esperar, doncs, una propera campanya d’hivern per saber si aquest marge de beneficis permet pagar alguna quota dels préstecs. Si no és així no veig com Govern podrà fer efectiu aquest aval, ja que moltes empreses que no ho han fet encara hauran de tancar les seves portes abans de començar a pagar quotes. Govern supedita la no execució dels crèdits al fet que les empreses siguin viables, però potser aquesta viabilitat no vagi lligada a tornar quotes. A banda que resulta complicat d’entendre aquesta qüestió.