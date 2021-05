E-sports i Andorra

Actualitzada 31/05/2021 a les 06:43

El món dels videojocs ha crescut exponencialment en els darrers anys, i més enllà dels nens (i no tan nens) que juguen per lleure, els videojocs han donat lloc a l’aparició de jugadors professionals, comparables als esportistes d’elit dels esports més tradicionals.Segons indiquen els darrers estudis sobre e-sports, l’any 2020 el sector, que es troba en expansió, va captar l’atenció de 495 milions de seguidors, i va generar ingressos per valor de 15.000 milions de dòlars.Amb aquestes xifres, no és d’estranyar que aquesta indústria creï molta expectació arreu del món.Andorra no n’és una excepció, i recentment el Consell General va aprovar una llei per regular els e-sports al nostre país, i és el segon d’Europa i el cinquè del món a regular aquesta indústria en creixement, amb la qual cosa pren una posició capdavantera en un sector que s’ha convertit en una referència del lleure electrònic, i que pot arribar a volums de negoci similars, si no superiors, als dels esports tradicionals.En un món on el component digital permet viure a qualsevol lloc i relacionar-se telemàticament amb tothom, el sector dels e-sports sembla que encaixi com un anell amb l’estratègia d’Andorra per diversificar la seva economia.L’objectiu d’aquesta llei és atreure professionals i empreses d’aquest sector, per generar un ecosistema sobre un nou sector en creixement, i amb impacte indirecte en molts altres sectors que en sortiran beneficiats. Andorra està apostant de forma decidida per la diversificació de l’economia tradicional a través de sectors lligats a les noves tecnologies, i aspira així a convertir-se en un país competitiu en la indústria de l’entreteniment modern. Per assolir aquest objectiu, compta també amb els seus atractius tradicionals com és el fet de ser un dels països més segurs del món, la seva natura, un sistema sanitari dels millors del món, una pressió fiscal raonable i una qualitat de vida difícil d’igualar.