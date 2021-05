Actualitzada 29/05/2021 a les 06:30

No se li escapa a ningú que Andorra és un focus d’atracció i interès per als inversors. La feina que s’ha estat fent els darrers anys recull fruits. Són molts els que veuen en el Principat un bon lloc allunyat de les massificacions per establir els seus negocis i més en l’era del teletreball. La baixa fiscalitat és sens dubte un altre dels atractius. La diversificació econòmica ha de fer del Principat menys dependent d’un turisme que es troba en ple canvi però ha de buscar un model que sigui respectuós amb el medi, sostenible i protector de les diferències del país. A poc a poc recobrem la perspectiva. Tornar a fer que tot sigui igual no sembla el més intel·ligent. Hem d’avançar des de l’autocrítica i la voluntat d’evolució conscient a nous models escollint bé quin tipus d’inversors volem i quin model de turisme potenciarem. No podem concloure que tot queda igual i no podem tornar a caure en el mateix. Hem de fer servir l’experiència per valorar el que ens fa diferents, el que ens dona el valor diferencial. Potenciar els nostres punts forts com la natura, l’entorn, la cultura i fer del nostre país un pol d’atracció. Diuen els experts que s’avança cap a l’especialització a la recerca d’experiències i la personalització per atreure clients. Els negocis que triomfen són cada cop més exclusius i enfocats a les necessitats i el futur serà dels que tinguin un valor afegit i no dels que copiïn models. El canvi en les preferències hem d’enfocar-lo des d’una nova perspectiva, per una aposta en innovació i excel·lència que ens faci especials.