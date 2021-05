Les pensions noruegues

Actualitzada 28/05/2021 a les 06:24

Andorra no està sola en aquest desafiament, per al qual cada país es prepara de forma diferent. I és que els sistemes de pensions a Europa canvien a cada país. Així, coexisteixen els principals sistemes de pensions a Europa, els uns amb més pena que glòria que altres, i en altres països desenvolupats del món amb les seves virtuts i els seus defectes. Per damunt el sistema noruec, que destaca en especial per la gestió del seu fons sobirà. Noruega resta el 18% del salari dels treballadors, molt diferent del salari d’Andorra, que destina a construir la seva pensió de jubilació. La quantia dependrà dels anys treballats, el salari, de quan comencis a cobrar i de l’esperança de vida del país. A més, Noruega permet cobrar la pensió i treballar al mateix temps. Això ha permès que moltes persones retardin al màxim el moment de la jubilació i que unes altres optin per avançar-lo i continuar treballant fins més enllà de l’edat legal de jubilació. La quantitat a percebre també és molt diferent. A partir d’aquí, hi ha diverses diferències estructurals. La primera és que els sistemes de previsió empresarial són molt més habituals. La segona és com es gestiona i inverteix el fons sobirà noruec, que ha sabut diversificar les seves inversions des del petroli, el seu gran actiu, cap a altres sectors. Noruega aplica un sistema mixt de pensions, amb una quantia final resultant de la suma de les contribucions a la Seguretat Social i els plans de pensions obligatoris contractats en el lloc de treball. Noruega ocupa el primer lloc, posicionant-se com el país que millor garanteix la seguretat de les pensions. I ho fa per segon any consecutiu. En els organismes que examinen els factors que influeixen en la seguretat de les pensions i ofereix una eina per comparar les bones pràctiques dels diferents països per garantir el futur dels seus sistemes de pensions.