No som un paradís fiscal!

Actualitzada 27/05/2021 a les 06:12

Andorra és un estat cooperant que compleix plenament la normativa internacional de transparència i d’intercanvi d’informació. Així ho va assegurar el Consell de la Unió Europea el 22 de febrer passat quan ens va deixar, de nou, fora de la llista de paradisos fiscals.El nostre país va estar durant unes setmanes en el centre del debat polític a Espanya per la tramitació de la llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau. Un text que ha de servir per aplicar una directiva de la UE sobre el tema a l’Estat veí, però que aprofitant la polèmica suscitada a Espanya pels youtubers i els esportistes professionals que han escollit el nostre país per viure, des d’Unides Podem volien aprofitar per incloure de nou Andorra com a paradís fiscal.Entre altres coses, el que es pretenia és que les persones que decidissin venir a viure a Andorra tributessin igualment durant cinc anys per l’impost de l’IRPF a l’Estat espanyol.D’haver-se aprovat l’esmena, amb una simple frase, les conseqüències nefastes que hauria patit Andorra serien del tot evidents. Els esforços que hem fet entre tots, tant normatius per adequar-nos al marc legal europeu com de la nostra població assumint el desplegament impositiu dels darrers anys, haurien estat en va.Sortosament i gràcies a l’esforç diplomàtic del nostre país (tant des del Govern com des del Consell General) amb contactes directes a Madrid amb totes les forces polítiques, per tal d’exposar la nostra realitat i la legalitat de la situació fiscal a Andorra, s’ha aconseguit el suport necessari per refusar la proposta.Ha estat un gran triomf, un pas endavant en el reconeixement de tota la feina realitzada per Andorra com a país cooperant internacional, que difereix molt de les legislacions pròpies d’un Estat considerat paradís fiscal.Per tant, només cal felicitar-nos per la rapidesa i contundència amb què s’ha actuat i pel gran repte aconseguit. Virtus Unita Fortior.