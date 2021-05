Actualitzada 26/05/2021 a les 06:13

El Codi de circulació regula que la zona blava la gestioni una empresa privada. Dit d’una altra manera: el nou Codi de circulació, aprovat pel Consell General, que es preveu que entri en vigor al setembre, permetrà que el control dels tiquets de la zona blava el puguin fer els agents de circulació, els treballadors públics encarregats del servei de gestió i control de l’estacionament o l’empresa que té la concessió del servei. Això serà bo o dolent per als comuns? Suposo que dependrà de cada parròquia, ja que n’hi ha que pràcticament ja no tenen zona blava. No veig gaire on pot estar el negoci per a l’empresa concessionària. On veig una qüestió que es fa complicada d’entendre és que l’empresa concessionària es podrà ocupar del control dels tiquets i de les sancions. Amb quina potestat una empresa privada podrà imposar sancions (compte que no parlo de denúncies...)? Acabarà aquesta possibilitat amb la fi dels avisos que es posen als vehicles per part els agents de circulació, permetent una flexibilitat abans d’imposar la sanció? Podrà aquesta empresa privada anar directament al saig a cobrar com ho fan els comuns? La persona d’aquesta concessionària ja no serà un agent, sinó un empleat d’una empresa privada, amb els problemes que això pot comportar amb la persona sancionada. Implicarà tot plegat una carrera entre agents de circulació i l’empresa concessionària per veure qui arriba abans a posar la sanció? No m’agraden les privatitzacions i molt menys quan són d’aquesta mena, que pot comportar conflictes, discussions o fins i tot baralles. Amb les males puces que tenen alguns, què pot passar quan els posi la sanció un privat?