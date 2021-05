Actualitzada 26/05/2021 a les 06:16

Els resultats del nou estudi sobre la transformació digital realitzat per la consultora Iniced –amb la col·laboració de MoraBanc i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra– torna a suspendre les empreses andorranes en l’àmbit de la digitalització. Tot i la importància i els beneficis destacats pels experts, les empreses andorranes no van prou de pressa en aquesta evolució qualificada d’imprescindible per mantenir la competitivitat. La pandèmia semblava que havia de ser una oportunitat per accelerar la transformació, però la comparativa dels resultats respecte a l’anterior estudi, pre-Covid, no ho confirma.Seria interessant saber si les empreses andorranes són plenament conscients de la necessitat d’encarar aquesta transformació que, segons diuen, ha de venir per quedar-se. Una alteració tan important requereix una nova cultura digital dels usuaris, dels treballadors i dels empresaris; un canvi de xip que possiblement moltes empreses no van percebre fins al confinament.La transformació digital va més enllà de la supressió del paper o la implantació del teletreball. Implica uns canvis més profunds com, per exemple, modificacions organitzatives internes o noves interaccions amb els clients. Fer unes transformacions tan importants representa un esforç humà i econòmic que no poden afrontar totes les empreses, i més si han estat o segueixen estant afectades per la crisi econòmica derivada de la pandèmia.De ben segur que per a moltes entitats la voluntat del canvi no ha estat acompanyada dels recursos necessaris per afrontar unes inversions tan importants.Malauradament les administracions públiques, que haurien de ser un exemple per a les empreses privades, tampoc avancen amb prou celeritat, tot i els esforços puntuals. Andorra està fent molts avenços en innovació, però requereix que el sector privat i públic afrontin aquest canvi cap a la digitalització, i sembla que el camí és encara llarg.