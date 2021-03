Actualitzada 24/03/2021 a les 06:13

Durant el confinament vàrem tenir molts problemes amb la insolidaritat del Govern espanyol envers el nostre país i ara que la situació depèn de les comunitats autònomes, els problemes els tenim amb els nostres veïns catalans. Mentrestant el nostre Govern “veu amb decepció i desencís com Catalunya continua deixant fora el Principat en la seva mobilitat interna”. Penso que ho hauria de veure també amb indignació...És a dir: mantenint el confinament perimetral (no es pot viatjar fora de Catalunya), tot i que en les darreres setmanes a nivell de mobilitat el país s’havia assimilat amb l’Alt Urgell. Ara mateix sembla que els catalans es poden moure per tota la Comunitat autònoma però a Andorra tan sols poden entrar els de l’Alt Urgell i nosaltres tant sols podem baixar a aquesta comarca. Moltes gràcies, Catalunya. Mentrestant nosaltres permetem els viatges diaris de transfronterers quan la situació sanitària a la Seu d’Urgell es molt pitjor que la nostra, igual que no prohibim l’entrada a ningú. Però es clar, resulta evident controlar un vehicle amb plaques andorranes a l’estat veí i resulta molt complicat controlar els vehicles amb plaques espanyoles. És molt fàcil per als mossos d’esquadra parar tots els vehicles amb matrícula andorrana que circulin per Catalunya i dubto molt que controlin vehicles amb matrícula espanyola. Això serà doncs un “campi qui pugui”. Entrarà doncs molta gent d’estranquis, però el mal ja està fet: legalment, no es pot. I no crec que sempre facin els controls. Jo em demano: si lloguem un vehicle amb plaques espanyoles, passarem desapercebuts i podrem anar amunt i avall?