Oportunitat de país

Actualitzada 23/03/2021 a les 06:13

Dilluns 15 de març, en sessió de consell de comú extraordinari d’Andorra la Vella, vam aprovar tirar endavant el concurs internacional per a la concessió del telefèric del pic de Carroi. Una aprovació que també es va fer al comú de la Massana, ja que el concurs es divideix en dues fases: la primera és la construcció del giny des de la capital fins al pic de Carroi i la segona per connectar el cim amb l’estació d’esquí de Pal. Aquest projecte és una decisió valenta, i també necessària, no només per a Andorra la Vella capital i per a la Massana, sinó per a tot Andorra com a país. El telefèric del pic de Carroi, juntament amb la resta d’atractius turístics de natura que han impulsat altres parròquies els darrers anys, permeten que Andorra es consolidi com un país amb nombroses opcions per als visitants. Les diferents propostes d’oci de muntanya motiven els visitants a voler allotjar-se al país per poder gaudir de totes aquestes experiències. Aquest fet repercuteix directament en l’economia del sector hoteler i en la de la resta de sectors que viuen del turisme (restauració, comerç, etc.), que es veuen amb la necessitat d’oferir més serveis i, per tant, han d’ampliar els llocs de treball. El giny atansarà a tothom, turistes, però també els que vivim a Andorra, l’agradable experiència de veure el nostre país des de les altures. En sis minuts aproximadament i en un viatge preciós. A més, ho farà de forma respectuosa i sostenible, perquè hi ha el compromís del comú d’evitar la massificació i la degradació de la zona. Un fet que certificaran els diferents estudis mediambientals que es faran previs a l’inici de la construcció. Així mateix, el plec de bases preveu restriccions de lliure circulació pel medi per a les persones que facin ús del giny, amb l’objectiu de mantenir protegida tota la zona del cim. Si a tot això hi sumem un cost zero per a les administracions i un cent per cent d’inversió privada (que tindrà la concessió per una durada màxima de 45 anys, amb opció de pròrroga), personalment penso que és una oportunitat que no podem deixar escapar.*Gerard Menardia, Conseller comú d'Andorra la Vella