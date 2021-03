Actualitzada 22/03/2021 a les 06:08

La decisió de França de no permetre als amants de la neu esquiar a les seves estacions nacionals, però també a Grandvalira i Vallnord, ha tingut greus conseqüències per a Andorra. Hi havia manera de tancar els bars d’après-ski, imposar mascaretes i distància, i reclutar i formar centenars de nous metges durant aquest últim any, si la por era un descontrol als hospitals. Però França va triar la prohibició, jugant-ho tot en el roll out de vacunes. Com a resultat, els francesos no han tingut cap altre remei que ajuntar-se amb centenars de persones al metro per després anar a visitar llocs concorreguts, i els hotels de Pas i Soldeu no van tenir gairebé clients francesos. Un desastre!És difícil entendre per què Andorra no va demanar les seves pròpies vacunes en lloc de pensar que havien de passar per França i Espanya.Encara més sorprenent, vam saber que aparentment els israelians es van oferir a proporcionar milers de vacunes a Andorra. Increïblement, aquesta generosa oferta va ser rebutjada. Però quin podria ser-ne el motiu? Geopolítica? Dubtós. El motiu era no malgastar diners públics, ja que les vacunes ja havien estat ordenades a través de França i Espanya? També sembla un mal càlcul. Guanyar aquests tres a sis mesos hauria representat una fortuna per a l’economia andorrana.Per tant, en lloc de convertir-se en el primer país europeu Covid Free, Andorra ha optat per seguir sent “solidària” dels seus veïns. Mentrestant, el Regne Unit, els EUA i Israel ja compten, respectivament, amb més del 55, 35 i 90% de la població adulta vacunada. Andorra no pot dependre de França i Espanya. Ja s’ha vist que els partits que estan al poder a Espanya, com Podem, estan més per la labor en el medi d’una pandèmia, de culpar el país per l’arribada de 10 youtubers farts de pagar tants impostos, que per ser un veí constructiu. Andorra ha de mirar cap endavant i ha de buscar en tot el món, nous socis.