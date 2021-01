Actualitzada 20/01/2021 a les 21:40

Des que el mes de desembre passat el Govern aprovés el forfet natura, els amants de l’esquí de muntanya hem pogut gaudir del nostre medi natural d’una forma protegida i segura. El Govern, al meu entendre, ha donat resposta al deure de protegir l’entorn en una pràctica esportiva que ha crescut exponencialment els darrers anys. Cada cop són més els usuaris que agafen els esquís o les raquetes per deixar empremta dels camins sinuosos de les valls andorranes. I més, després que les muntanyes ens contemplessin durant els mesos de confinament, preguntant-se quan sortirem de les nostres llars per tornar-les a recórrer. Poder trepitjar la neu ha estat un privilegi que ens ha regalat el nostre entorn durant aquesta pandèmia. Tornar a sentir el fred i veure els raigs d’un sol que ens convida a sortir de casa ha estat una sensació inigualable. És per això que estic convençuda que el temps ens ha ajudat a posar en perspectiva la forma com connectem amb la natura. El nou forfet ha donat més seguretat a tots els esportistes. Això s’ha aconseguit controlant l’accés als llocs més concorreguts, afavorint la convivència de tots els usuaris en un context com l’actual, que reclama garantir la seguretat al màxim. Així mateix, s’ha previst un servei mèdic i personal al servei dels esportistes inclús ja tancada l’estació, que garanteix l’ajut instantani en cas d’accident durant la pràctica esportiva al llarg de tots els dominis esquiables.D’aquesta manera, l’skimo s’ha integrat com una activitat esportiva habitual a les estacions d’esquí, tot traçant circuits per a la seva pràctica dins dels dominis esquiables, que no podem obviar, són concessions. No podem obviar els grans esforços que estan fent les referides estacions per suportar l’envit que els planteja aquesta temporada d’hivern, permetent que els ciutadanes i ciutadanes del país gaudeixin de l’or blanc andorrà.