Venda de tabac

Actualitzada 19/01/2021 a les 20:47

Es pot prohibir vendre tabac als turistes? Jo penso que no. I no estic parlant de la quantitat que puguin passar per la frontera sinó de la seva venda. Evidentment sí que es pot limitar (per evitar el contraban) però no prohibir. Doncs, un diputat francès presentarà una proposició de llei per aconseguir que els francesos adquireixin el tabac a França. Pretén que França insti la UE a crear quotes de tabac fixades en funció de la població fumadora de cada país. Veig una mica complicat que se’n “surti” amb aquesta proposició de llei. No veig els tabaquers demanant permisos de residència... La realitat és que diu aquest diputat que França perd entre 1,5 i 3 mil milions d'euros cada any. O sigui que tot és per motius econòmics. Aquí no té massa importància la salut. La “culpa”, si és veritat aquesta afirmació, tampoc serà gaire “nostra”, ja que nosaltres tan sols anàvem recaptant uns 100 milions d'euros l’any per les taxes del tabac. Per cert, que aquestes taxes han baixat un 30% aquest darrer any. Del total del nostre pressupost, uns 447 milions en ingressos, 109 milions havien de provenir del tabac i tan sols se’n van recaptar 72 milions pels 101 milions recaptats l’any 2019. Resulta evident que la pandèmia ens ha perjudicat també en la recaptació per importacions, i no tan sols de tabac. Però el fet que un 25-30% de la recaptació per importacions vingui exclusivament del tabac és molt perillós. Ja només ens mancaria no poder-ne vendre als turistes... Entenc perfectament que s’ha de perseguir el contraban, sobretot de la “banda” francesa, però no prohibint la seva venda als turistes.