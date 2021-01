Benvingut, president Biden!

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:28

Avui mateix, Joe Biden, 46è president dels Estats Units, jura el càrrec, tot i les grolleres tergiversacions i manipulacions del seu predecessor, expressades i reiterades mitjançant innumerables piulades a Twitter, mitjà de comunicació al qual ens havíem hagut d’acostumar durant aquests últims anys. Tornem -o almenys cal esperar que sigui així- cap a la normalitat dins la gestió dels afers públics, actitud que havia passat a la història durant el mandat de Donald Trump.



En efecte, pocs s’imaginaven que la política de la primera potència mundial esdevindria un show de telerealitat pitjor que els que ens ofereixen algunes cadenes d’un país veí, que no anomenaré per cortesia diplomàtica. No ens ha faltat res. Ni els moments dramàtics, com l’abandó dels aliats kurds davant de l’ofensiva turca o, fa pocs dies, l’assalt al Capitoli; ni tampoc els còmics, directament inspirats per la família Marx -Groucho, Harpo i germans evidentment–, o sigui les trobades del promotor immobiliari de Nova York amb el símbol de la moda perruquera de Corea del Nord. Tot plegat, un disbarat de gran magnitud.



Ara bé, tot i això ens ha d’alertar i d’inquietar, pel fet que uns 74 milions d’electors han renovat la seva confiança amb aquest president tan atípic. I un gran nombre d’aquests votants, encara a hores d’ara, estan convençuts que

se’ls ha robat l’elecció, tot i les assegurances donades i ratificades pels membres de l’administració americana així com per elegides insignes del Partit Republicà. Aquesta realitat, malauradament incontestable, ens ha de fer prendre consciència de la realitat que ens envolta. No serveix de res desqualificar aquestes veus, sense voler entendre les seves motivacions profundes. Cada dia més, i no solament als Estats Units, creix l’escletxa entre governants i administrats i correlativament la desconfiança, que permet als demagogs fer creure que, amb unes quantes senzilles solucions, es podrien resoldre les complexes problemàtiques derivades d’un món globalitzat i interconnectat. Cal ser, per tant, atent a aquesta casuística i actuar, en tot moment, en conseqüència. Del contrari, altres pseudo-Trump aconseguiran el poder i l’aniran imitant, sense cap mena d’escrúpol.

#1 Yo soy aquel...

(20/01/21 07:10)