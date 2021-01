La vacuna, sí o sí

Actualitzada 18/01/2021 a les 22:06

Aquestes darreres setmanes estem parlant molt de les vacunes, especialment de la de la Covid-19 que ja s’ha començat a subministrar, de la seva importància, de si hi estem a favor o en contra, de quan s’aconseguirà la immunització comunitària, de si són segures o no, de si ens la posarem o no, i és normal que tinguem molts dubtes. Precisament aquest dies he llegit una entrevista a Peter C. Gotzsche, biòleg, metge, investigador danès i autor del llibre Vacunes, en què hi parla dels pros i els contres.



La primera pregunta que li fa la periodista, Irene Hdez. Velasco, és: “Com seria el món sense vacunes?” I la resposta és molt clara: “Sense vacunes, milions de persones haurien mort.” Segons l’OMS, eviten entre dos i tres milions de morts anualment. I és que gràcies a les vacunes hi ha malalties que s’han erradicat o quasi com la verola, que matava el 10% de la població anglesa cada any o uns 300 milions en l’àmbit mundial. O com la diftèria que, abans de la vacuna provocava la mort del 20% dels infants menors de cinc anys. O segons les comparacions del blog Científics Malvats, un altre exemple és el xarampió, que causava la mort anualment de la població de Màlaga i s’ha reduït fins als passatgers d’un autobús. Aquestes xifres, malgrat alguns efectes secundaris lleus que poden provocar en les hores o dies posteriors a rebre-les, ens haurien d’animar a continuar vacunant-nos.



I ara ha arribat la vacuna de la Covid-19 i com que s’ha desenvolupat tan ràpidament, tots tenim dubtes, però si volem recuperar o tornar a la normalitat o al que era el nostre dia a dia abans de la pandèmia hem de confiar en la ciència i en els investigadors i investigadores que han estat tots aquests mesos, moltes hores, fent aquestes recerques, proves, tests per aconseguir que ens puguem vacunar. Igual que per responsabilitat ens vam quedar a casa durant el confinament, i tot i respectant l’elecció individual, ara també ens hauríem de vacunar.

#1 Maria Urgell

(19/01/21 06:59)