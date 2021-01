Dieta per començar l'any

Actualitzada 18/01/2021 a les 05:52

Comença “l’operació bikini”. Per allò que millor començar ara, perquè si ho deixem per més endavant no hi haurà forma de perdre aquells quilets que hem acumulat durant l’hivern o bé de millorar el nostre estil de vida.



Perquè dur un estil de vida saludable desperta cada cop més interès entre la població. Tenir cura del que mengem i conèixer l’origen dels aliments s’ha convertit en un costum. La gent segueix volent aprimar-se, però d'una manera saludable i sense efecte rebot. Sotmetre’s a dietes estrictes per perdre molts quilos en poc temps, a més de no ser sa, només pot generar deficiències nutricionals o fins i tot malalties.



Per tant, en el nostre propòsit de perdre pes tenim diversos objectius que són seguir una dieta per poder aconseguir uns hàbits de vida saludables, així com aconseguir el pes ideal. Quan una dieta permet aquests objectius es tracta d'una bona dieta a llarg termini. El pes s'ha de perdre de manera gradual perquè puguis mantenir-t’hi després.



Veiem noms de dietes variades i fantàstiques que t’asseguren una pèrdua ràpida de pes per estar perfectes alhora, que ens prometen extravagants combinacions d’aliments sense cap tipus de seguiment i que prometen una figura perfecta sense cap esforç.



Totes elles, d’una forma o una altra, poden fer perdre pes de manera ràpida però alhora poden també provocar problemes per a la salut. A més, l’experiència demostra que al llarg del temps es recupera el pes perdut i se n’afegeix més.



A més, si una dieta equilibrada la combinen amb exercici de forma regular, és a dir mínim tres cops per setmana, la possibilitat de perdre pes de forma lenta però segura és evident i evitem així el risc de tornar a recuperar el pes.



Una alimentació correcta i equilibrada és la millor manera de mantenir la salut, de tenir una bona capacitat de treball, de combatre malalties i d'aconseguir que l’organisme es desenvolupi normalment.



Tot l'anterior està molt bé, però la veritat és que l'edat, el sexe, les dietes que has fet prèviament i fins els teus gens determinen si aconseguiràs el teu objectiu abans o després. Per tant, cal omplir-se de paciència.



I de ben segur que quan arribi l’estiu haurem perdut el pes desitjat de forma saludable.