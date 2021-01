Participar en la vida pública

Actualitzada 17/01/2021 a les 08:27

Marc Jové

El juny del 2019, en el marc del 5è Congrés Ordinari del partit, es va renovar l’Executiva de Demòcrates, constituint-se un equip de treball amb persones vàlides, dinàmiques i amb moltes ganes de treballar per Andorra.



En aquest sentit, es van reprendre els grups de treball per constituir les comissions previstes pels estatuts que regeixen l’actuació i funcionament del partit: la Comissió Institucional, la Social i l’Econòmica, així com la Secció Jove.



D’altra banda, es van iniciar els treballs per preparar les pròximes jornades Martí Salvans, obertes a tota la ciutadania, i que representen un dels actes tradicionals i emblemàtics de Demòcrates. Es tracten temes d’interès de caire institucional, social i econòmic, per fomentar el debat i l’aprenentatge.



Malauradament, tot i que hem seguit treballant com hem pogut, el passat mes de març vam haver de reduir l’activitat programada, limitant-nos a les reunions telemàtiques del Comitè Executiu –que es van fer més assídues, per fer el seguiment de la situació d’emergència en espera que la pandèmia ens deixés continuar amb les activitats previstes.



Avui la situació és una altra. Som conscients que ens tocarà conviure amb la Covid un temps així que, amb totes les precaucions necessàries, tornem a posar en marxa les comissions per impulsar l’activitat del partit.



A través d’aquestes i d’altres organismes, Demòcrates estem oberts als ciutadans perquè hi participeu activament, formant-ne part –si així ho desitgeu–, o bé fent-nos arribar per mitjà dels diferents canals que tenim a la vostra disposició els neguits i qüestions que vulgueu que tractem en el si de l’Executiva, comitès parroquials, comissions i grups de treball.



En tant que ciutadans d’un estat democràtic i de dret, us animo que participeu en la vida pública tant com pugueu, per col·laborar en l’elaboració de les polítiques del nostre país.



La dedicació que tots nosaltres hi posem ara contribuirà a la millora d’Andorra. L’actual i la del futur, sent aquest el llegat que deixarem als nostres fills, nets, i altres que ens sobrevinguin, com així ho van fer els nostres avantpassats amb nosaltres.



* Marc Jové, Secretari de Participació del comité de DA