Actualitzada 15/01/2021 a les 06:19

Quan ens vam presentar PS+Independents d’Encamp a les eleccions ara fa una mica més d’un any, dins del nostre programa electoral portàvem un punt clau: la participació ciutadana. A través de reunions de poble i d’una conselleria de proximitat ciutadana, volíem estar prop dels ciutadans per escoltar les seves opinions, necessitats, aportacions o suggeriments… Seguint aquest mateixa línia, fa uns mesos que tenim operatiu un nou canal de comunicació: el número de contacte de WhatsApp 686 568. Aquest número el posem a disposició de totes les ciutadanes i tots els ciutadans del Pas de la Casa i d’Encamp. Quin tipus de missatges ens podeu fer arribar a aquest número? Estarem contents de rebre qualsevol aportació que tingueu amb relació al funcionament del comú, a l’estat dels carrers i dels equipaments, a la qualitat dels serveis públics o qualsevol altre incident que pugui afectar la nostra par­ròquia. També estem oberts a rebre suggeriments, propostes de millora o idees per augmentar la qualitat de vida dels encampadans. I per descomptat, són benvingudes opinions sobre la nostra acció política, perquè som conscients que també tenim marge de millora. El compromís és que totes aquestes comunicacions les farem arribar a les diferents comissions de comú perquè en elles puguem solucionar problemes que hi pugui haver o considerar implementar idees que afavoreixin l’interès general. Actualment a Encamp cada mes hi ha convocat un consell de comú. En aquests consells, els grups polítics podem fer preguntes al grup de la majoria comunal. Aquestes preguntes poden tenir com a objectiu aclarir informacions que hagin pogut crear confusió, poden servir per conèixer el posicionament de la majoria sobre una qüestió o també per ampliar informació sobre un tema concret. Per tant, també a través del número de WhatsApp, qualsevol ciutadà ens pot fer arribar una pregunta que podem formular al consell de comú més proper. La nostra vocació durant aquests quatre anys de mandat és treballar fort pel bé de la parròquia i de les persones que hi conviuen. Per això amb aquest nou mitjà, estem a la vostra disposició intentant ser el màxim propers possibles i facilitant la comunicació. Perquè estàvem i estem convençuts que entre tots farem avançar Encamp i el Pas de la Casa.