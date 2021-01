Final (im)previsible

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:16

Quan miro una pel·lícula al cinema o una sèrie de ficció m’agrada imaginar què succeirà i com finalitzarà, quin serà el desenllaç, sigui fatal o feliç. I sovint m’equivoco, penso que tal personatge morirà o que tal parella es casarà però finalment passa tot el contrari. I això fa l’encant de les ficcions que mirem, ja que fan treballar la nostra imaginació, ens obliguen a projectar-nos, a dibuixar el futur dels nostres personatges preferits i a acceptar que ens hem equivocat quan (sovint) els guionistes plantegen quelcom diferent. No obstant això, mirant ara fets reals i no ficticis, fa quatre anys quan el president dels Estats Units va sortir elegit vaig imaginar-me el pitjor, vaig pensar que els quatre anys de mandat estarien a l’altura del personatge i em vaig imaginar un final de legislatura caòtic i penós. I malauradament no em vaig equivocar, sinó que al contrari vaig infravalorar els possibles esdeveniments. En efecte, obviant els quatre anys de legislatura, durant els quals es van viure molts moments totalment surrealistes, el que ha passa aquests darrers mesos i la setmana passada (més concretament el 6 de gener) sembla inimaginable i supera totes les expectatives i hipòtesis que qualsevol hauria pogut plantejar. En efecte, després de negar de manera repetida la victòria de l’adversari, i això malgrat resultats electorals evidents, l’escalada dels esdeveniments va culminar la setmana passada quan el president va incitar els seus seguidors a pertorbar l’anunci dels resultats de l’elecció que el donaven perdedor. I en aquest cas tots coneixem el trist desenllaç. Fanàtics del president van invadir el Capitoli i van provocar un dels més greus atemptats interns contra una democràcia dels darrers anys, amb imatges que costaran oblidar: centenes de persones introduint-se amb violència al Congrés americà, cinc morts, etcètera. Era un final previsible tot i que imprevisible en el grau en què es va donar.