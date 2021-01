'Bloomberg' i Andorra

Actualitzada 12/01/2021 a les 06:03

Rosalina Areny

Gran ha estat la meva satisfacció al llegir l’article que la prestigiosa revista Bloomberg, especialitzada en informació financera i en notícies d’arreu del món –amb projecció a més de 150 països–, ha dedicat a Andorra. La situa com una de les 24 destinacions recomanades per al 2021. Bloomberg destaca la increïble experiència que suposa recórrer el país sencer a peu, en diverses etapes i fent nit a bordes o refugis al cor de les muntanyes. Una proposta que es complementa amb la degustació d’exquisits plats típicament andorrans.



És molt afalagador que una revista de tan renom es fixi en Andorra, país que està tan lluny i és tan petit en comparació amb els Estats Units. És a la vegada revelador: a l’hora d’escollir on i com passar el temps d’oci, cada vegada es valora més la qualitat i les experiències singulars. Aquests són dos aspectes als quals Andorra ha dedicat molts esforços. En efecte, l’article corrobora el que els amics de fora sempre em diuen: “A Andorra ho teniu tot.” Em recorden que tenim un extraordinari patrimoni cultural, una gastronomia envejable, zona de compres i, sobretot, unes muntanyes meravelloses per fer-hi gran varietat d’activitats. I, a més, “sou un país de bona gent!”.



És interessant assenyalar que és la segona vegada en pocs dies que reconeguts mitjans dels Estats Units parlen d’Andorra. Just abans de Nadal la revista Forbes ens posava com a exemple per la gestió del coronavirus. El científic i professor de Harvard William A. Haseltine assegurava que l’administració americana hauria pogut inspirar-se en l’estratègia andorrana pel que fa a “l’adquisició de proves per als seus ciutadans”.



Tornant a l’article de Bloomberg, demostra que cal seguir treballant per millorar la qualitat de l’oferta, esforçant-nos per fer bé les coses i cuidar els turistes. Si estimem el nostre país els visitants ho perceben, se senten a gust i gaudeixen encara més de la seva estada. I, finalment, no voldria acabar l’article sense reiterar la importància de no caure en el desànim malgrat les adversitats sobrevingudes. És cabdal seguir oferint el millor de cadascú, essent generosos, també amb els visitants. No oblidem que, més que mai, les persones compten!



* Rosalina Areny, Secretària d’organització de DA