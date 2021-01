Aprenentatges de la crisi

Actualitzada 12/01/2021 a les 05:57

La majoria de la població espera per a aquest nou any que l’evolució de la pandèmia li permeti fer una vida més normal. Una pandèmia d’aquestes característiques, que ja havia estat anunciada per molts experts, hauria de ser el punt d’inflexió per reflexionar sobre el model de creixement que volem. Els humans hem modificat tant el planeta que ha entrat en una nova era geològica anomenada Antropocè, per l’impacte que les activitats humanes han tingut sobre els ecosistemes. La destrucció del medi no només té efecte en la vida salvatge sinó també sobre la salut i tots els aspectes de la nostra vida.



L’agenda 2021 dels nostres polítics continua amb la inèrcia del creixement pel creixement, com ho evidencien els diferents projectes que hi ha en marxa al país, però un territori de 468 quilòmetres quadrats, integrat per paisatges de muntanya d’alt valor ecològic, no es pot permetre créixer de manera indefinida. Mentre els discursos oficials apel·len a la sostenibilitat, buidant de contingut el concepte, es projecten noves agressions al medi. És el cas del telefèric del pic de Carroi, que sortint del pàrquing dels Pouets permetrà enllaçar amb Pal, amb la pretensió de dinamitzar la capital; també la compra per 110.000 euros del Prat del Grau, un espai per ubicar els ponts tibetans de la Vall del Riu, i el projecte de l’aeroport de Grau Roig. Tampoc s’ha d’obviar el ritme frenètic del sector de la construcció que transforma en ciment els pocs espais lliures dels fons de vall. Tot plegat constitueix un pas més en la transformació d’un territori, fortament intervingut per la mà de l’home, que viu canvis cada vegada més accelerats.



La Covid-19 no és un esdeveniment aïllat, tornarà a passar tret que els líders mundials adoptin mesures clares per solucionar immediatament la nostra relació amb la natura. Serge Latouche, economista i filòsof francès, defensa que en un planeta finit no hi pot haver un creixement infinit i que ja hem superat molts límits. Mentre les persones amb poder continuïn explotant el nostre planeta de manera insostenible, pagarem el preu de la pèrdua de vides, llocs de treball i estabilitat econòmica. La bona notícia és que coneixem les solucions i que són molt més barates que el cost de la inacció. Només cal la voluntat política d’actuar.