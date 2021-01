Actualitzada 06/01/2021 a les 06:19

Una suposada youtubera (i dic “suposada” ja que tan sols consta de 1.193 followers) es va colar el passat dia 25 de desembre a l’antiga clínica de Santa Coloma. Sembla que aquesta senyora es dedica a colar-se en edificis abandonats i gravar imatges per penjar-les posteriorment a YouTube, com si això fos una gran “cosa” a banda d’il·legal. No crec que augmenti gaire el seu nombre de seguidors per molta “publicitat” que aquest fet li pugui donar. M’agradaria saber com troba la premsa aquestes “publicacions”. Tot fent la filmació va descrivint el recinte com un espai terrorífic que fa molta por. La “por” la devia tenir per estar en un lloc amb accés prohibit al ser una zona de gran risc de caiguda de blocs rocosos. L’espai “terrorífic” és un edifici que fa vint-i-cinc anys que es troba tancat i que segurament serà enderrocat aquest mateix any. I el material “abandonat” no crec que fos de gaire utilitat, encara que no em sembla gaire bé aquest abandó. El que no em sembla gens bé és el que fan aquests youtubers a banda de viure a Andorra per pagar menys impostos (no sé si aquest és el cas). Molts d’ells es pensen que poden fer i dir el que els vingui de gust. Personalment no segueixo cap youtuber, i entenc que treguin profit d’una “feina” que ha creat les noves tecnologies i les xarxes socials, però no puc acceptar el seu comportament en molts dels casos, com per exemple les carreres de cotxes d’alta gamma. No crec que sigui gaire difícil de trobar la youtubera en qüestió i espero que sigui degudament sancionada.