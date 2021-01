Actualitzada 04/01/2021 a les 21:42

Segons les estimacions de les Nacions Unides i d’Unicef, aquest 2021 naixeran uns 140 milions d’infants a tot el món. Això són uns 370.000 cada dia. I es calcula que més de la meitat d’aquests naixements tindran lloc a només 10 països: l’Índia, la Xina, Nigèria, el Pakistan, Indonèsia, Etiòpia, els Estats Units, Egipte, Bangladesh i la República Democràtica del Congo. A Andorra seran menys de 600, prop de 2 cada dia.



També les estimacions ens diuen que la mitjana de l’esperança de vida dels nens i nenes nascuts aquest nou any serà d’uns 84 anys. Tot i així hi ha moltes diferències segons el país o el territori on es neixi. Si als països europeus, es preveu que superin aquesta edat i puguin arribar fins i tot a celebrar els seus 100 anys, no és el mateix a altres llocs. Només per citar-ne alguns, els bebès nascuts a Somàlia, al Sudan del Sud, a Sierra Leone, al Txad o a la República Centrafricana, amb prou feines, passaran dels 60 i pocs. Per tant, el teu lloc de naixement marcarà la teva vida des del minut u.



El món del 2021 és molt diferent del de fa tan sols un any. Estem enmig d’una pandèmia mundial que està provocant una crisi econòmica i social sense precedents per a la nostra generació i que està incrementant les desigualtats entre països però també a nivell intern. En aquesta situació, hem de treballar conjuntament per deixar-los com a herència un món més just, més equitatiu, més saludable, més sostenible, més segur.



Per aconseguir-ho, cal donar resposta a aquesta situació amb la inversió en salut, en educació, en protecció que calgui. També s’ha de treballar en la recuperació i garantir que totes les famílies tinguin els ingressos indispensables per cobrir les seves necessitats, sigui a través de programes d’ajudes socials o laborals, i alhora protegint els drets de cada infant neixi on neixi i assegurant-se que aquesta crisi no té repercussions per a ells i elles a mitjà o llarg termini.