Vacunes, SA!

Actualitzada 03/01/2021 a les 06:22

Les vacunes ja són aquí Al·leluia! Abans de cridar victòria, però, llegeixin l’entrevista a Germán Velásquez (Ara, 01/01/21), exdirector del programa mundial de medicaments de l’OMS, assessor de “Centre Sud”, una organització formada per 54 països. Velásquez explica els beneficis de suspendre les patents de les vacunes, tractaments i test de la Covid-19, durant la pandèmia. Una proposta que s’hauria de tractar a la propera reunió de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). Només amb les dades sobre com fixen el preu dels medicaments les farmacèutiques ja es veu que es tracta d’una tasca titànica, per no dir impossible. “Fa cent anys, quan es va començar a desenvolupar la indústria farmacèutica, es fixava en relació amb el preu de cost, que inclou la inversió en investigació, la matèria primera i la mà d’obra. Fa vint anys es van introduir les patents i això va canviar. Però fa quatre anys que hi va haver un canvi de paradigma especialment greu: ara la indústria argumenta que el preu no s’ha de basar en el cost, sinó en el valor del medicament(...) L’OMS i els governs ho accepten, quan això no se li permet a cap altra indústria”. I la conclusió no deixa lloc a dubtes: “La capacitat mundial de producció de vacunes (de la Covid-19) és de 2.500 milions de dosis a l’any (...) I les companyies prefereixen mantenir preus cars, encara que això vol dir que només en compren els països rics (...) El principal interès de la indústria farmacèutica mundial no és la salut pública, sinó el que passa a les borses de Nova York i de Londres, i com remuneren els seus accionistes.” Al·leluia, de veritat?