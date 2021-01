Crisi i oportunitats

Actualitzada 02/01/2021 a les 06:20

Aquest text d’Albert Einstein podria haver estat escrit avui mateix: “No pretenguem que les coses canviïn per si soles, sempre fem el mateix. La crisi és la millor benedicció que pot succeir a les persones i als països, perquè la crisi porta progressos. La creativitat neix de l’angoixa, com el dia neix de la nit fosca. És en la crisi que neixen la iniciativa, els descobriments i les grans estratègies. Qui supera la crisi, se supera a si mateix, sense quedar superat. Qui atribueix a la crisi els seus fracassos i penúries, violenta el seu propi talent i respecta més els problemes que les solucions. La veritable crisi és la crisi de la incompetència. L’inconvenient de les persones i dels països és la mandra per trobar sortides i solucions. Sense crisi no hi ha desafiaments, sense desafiaments, la vida és una rutina, una lenta agonia. Sense crisi no hi ha mèrits. És en la situació de crisi quan aflora el millor de cada un, perquè sense crisi tot vent és carícia. Parlar de crisi és promoure-la, i callar en la crisi és exaltar el conformisme. En lloc d’això, treballem dur. Acabem d’un cop amb l’única crisi que ens amenaça, que és la tragèdia de no voler lluitar per superar-la.”



Fa mesos que encetem cada dia sotmesos a noves i molt diverses notícies que només ens recorden que la situació s’agreuja, que malgrat que la ciència, els governs i els organismes internacionals hi estan lluitant amb totes les seves estratègies, idees, accions i recomanacions, costa molt girar la truita. Acabaran fent efecte, acabaran calant, però calen dues coses més: el temps i la contribució decidida de cadascun de nosaltres. Únicament deixant de banda radicalment l’actitud “és que...”, i practicant el QPFJPA (què puc fer jo per arreglar-ho) despertarem talents, generarem inventiva, afloraran idees noves i valuoses, trobarem solucions als problemes, definirem estratègies noves, i la il·lusió guanyarà el pessimisme. Amb la suma de totes les petites aportacions, construirem una palanca de forta potència, que contribuirà amb garantia d’èxit a la normalització de la situació.