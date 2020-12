Actualitzada 28/12/2020 a les 06:24

Furiós contra els líders republicans del Senat per reconèixer que va perdre les eleccions fa set setmanes contra Joe Biden, Trump ha rebutjat fins ara el paquet d'estímul financer pel coronavirus que el seu propi partit ha estat negociant amb els demòcrates i la seva administració. Trump va insistir que el seu govern treballa contra ell, ignorant les seves afirmacions cada vegada més boges i falses de frau electoral, i va vetar el projecte de llei i ara està amenaçant amb la possibilitat de “tancar el govern”. Aquest cap de setmana va continuar exigint que els xecs de pagament directe augmentessin de 600 dòlars a 2.000 dòlars per mes, una xifra que recolzen els demòcrates, però aquesta proposta va arribar un dia després que el projecte de llei d’estímuls s’aprovés i que els membres del Congrés abandonessin la ciutat, i deixessin 12 milions d’aturats nord-americans sense diners. Que Trump no donés a conèixer les seves demandes amb antelació suggereix que estava prestant poca atenció a la negociació. Inicialment, donant suport als esforços de Trump per contestar els resultats electorals, els líders republicans del Senat han començat a felicitar Biden per la seva victòria i enfurismant Trump i motivant-lo a buscar maneres de venjar-se. Trump, durant les darreres setmanes, ha mostrat molt més interès a absoldre els seus amics en lloc d’intentar lluitar contra la pandèmia. Amb ganes d’ajudar a desacreditar les investigacions sobre el seu propi comportament i el dels seus aliats, va utilitzar els seus amplis poders de clemència per eliminar les condemnes dutes a terme pel conseller especial Robert Mueller. Va soscavar el sistema de llei i ordre dels Estats Units en el procés. Durant la setmana nadalenca, Trump va anunciar una onada d’indults i se n’esperen molts més abans que deixi el càrrec el 20 de gener. Entre les desenes de persones que fins ara s’han beneficiat de la clemència de Trump, hi ha una majoria d’aliats i amics del president. Serà urgent canviar la constitució pel que fa als indults presidencials, ja que aquest ha sigut un altre cas en què Trump ha abusat dels poders presidencials en benefici propi.