Garantir la salut pública

Actualitzada 26/12/2020 a les 06:35

Sílvia Ferrer

La modificació de les lleis de seguretat pública i de sanitat han estat aprovades en un exercici de responsabilitat política dels consellers i conselleres. Des del grup parlamentari liberal defensem l’acció política envers els drets i llibertats dels ciutadans. La protecció d’aquests, com el dret a la salut emparat en aquesta llei, és essencial atesa la greu situació provocada per la Covid-19. Així mateix, és el nostre deure, en tant que representants del poble andorrà, legislar fent prevaldre la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes.



Des de l’inici de la pandèmia era necessari reforçar la base jurídica de la qual disposem. Així doncs, es podran implementar les mesures necessàries per protegir la salut pública, davant del risc que pot comportar la infecció del virus. Com tots sabem, en la majoria de casos les mesures més efectives en la lluita contra la propagació del virus limiten l’exercici de determinats drets que són la base d’un país lliure i democràtic. Aquestes restriccions sovint afecten la mobilitat de les persones, la llibertat de moviments i el nombre d’assistents a una reunió.



És important puntualitzar que només protegint la salut individual i col·lectiva de tots els ciutadans es podrà recuperar l’economia en aquests moments d’extrema dificultat. Hem de tenir clar que sense prevenció i protecció no hi haurà recuperació econòmica. És en aquest context que hem de disposar de les eines necessàries per poder tenir sota control la Covid-19. I això implica adoptar mesures amb rapidesa, agilitat i flexibilitat.



Avui dia tothom entén l’ús de la mascareta o el respecte de la distància de seguretat en les nostres relacions socials. Per això apel·lo a la responsabilitat ciutadana per reduir les reunions familiars i d’amistat durant aquest Nadal, és a les mans de tots evitar una nova onada de contagis. Bones festes i bona entrada al 2021!



* Sílvia Ferrer, Consellera general liberal