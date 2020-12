Actualitzada 24/12/2020 a les 06:23

La percepció dels treballadors i treballadores del nostre país és que els seus salaris són baixos i que no arriben a fi de mes. Són suficients els salaris a Andorra? Són alts o baixos en comparació amb el nivell de vida? És veritat que Andorra és un país de salaris baixos? La resposta a aquesta pregunta de manera contundent és que sí, Andorra és un país de salaris baixos. A Andorra el salari mitjà és d’uns 24.000 euros l’any, però el salari més freqüent, el que reben la majoria dels treballadors, se situa en 14.500 euros per 40 hores setmanals treballades, la resta són hores extres, dies festius treballats i comissions, i una vegada descomptades les cotitzacions socials resulta un salari d’aproximadament 1.200 euros mensuals per 40 hores. Una xifra realment baixa per fer front al nivell de vida d’Andorra, amb habitatges a preus especulatius i una cistella de la compra disparada. El percentatge de treballadors amb salaris baixos ha augmentat ja que si el salari mitjà se situa en 2.000 euros vol dir que el 50% de la població guanya 4.000 euros, però també que el 50% de la població, es a dir, 35.000 persones, guanyen 1.000 euros. Una situació de salaris baixos que s’accentua especialment en el cas de les dones, que cobren un 20% menys. Aquesta situació prové de la crisi de l’any 2008 i de la política continuada de retallades salarials posada en marxa pel Govern de DA, amb l’objectiu de provocar una devaluació dels salaris perquè les empreses obtinguessin majors beneficis per la via de la reducció de costos laborals. És important no repetir aquests errors i que no torni a existir una devaluació salarial. Serà un any molt complicat i l’objectiu fonamental serà sempre el manteniment de l’ocupació, però hem d’aconseguir que, de manera col·lectiva, els salaris aconsegueixin poder adquisitiu perquè és la manera més immediata de rellançar l’economia i l’ocupació. Augmentant el consum intern privat augmentarà la demanda i les empreses vendran més, i consegüentment podrem reactivar l’economia.