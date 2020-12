Un Nadal peculiar

Actualitzada 23/12/2020 a les 06:13

Demà passat celebrarem la festivitat de Nadal. Festa religiosa per a la majoria de nosaltres i festa familiar per a tots. Per cert, aquesta celebració es desenvoluparà en unes circumstàncies particulars que desitgem que siguin excepcionals i que ningú hauria pogut preveure uns mesos enrere. Així, en quasi tots els racons del planeta es limitarà l’assistència en les reunions, inclús familiars, per intentar frenar la pandèmia que ens ha assaltat sense cap mirament. Aquest moment privilegiat, de concòrdia i d’aproximació als nostres, es veurà greument afectat i haurem de deixar de banda els costums habituals, per protegir-nos i protegir els altres de l’enemic invisible que ens envolta.



En les nostres Valls, aquestes limitacions adquireixen una intensitat destacable, atès que, al llarg dels anys, hi han confluït gent d’orígens diferents i que no podran, durant aquest període, desplaçar-se fins a la seva terra per combregar amb les seves arrels i amb els familiars que hi continuen vivint. Consegüentment, el neguit dels uns i dels altres és majúscul i val a dir que, per a alguns d’entre ells, costa entendre les decisions governatives que seran d’aplicació durant aquestes festes. La incertesa que ens submergeix, tot i els anuncis positius i optimistes dels últims dies, agreuja aquest sentiment, així com els interrogants que encara existeixen sobre el final d’aquesta crisi sanitària, econòmica i social.



Ara bé, tot i això, una vegada més, aquest daltabaix comporta alguns costats positius que s’han d’inscriure en la memòria nacional. No es pot negar que, davant d’aquesta adversitat, s’ha sabut fer pinya en els moments més àlgids i fer costat, tant com es pugui, a aquells que batallaven per assegurar la nostra salut i les nostres necessitats essencials. Era imprescindible actuar així, puix que l’experiència ens demostra que només podem comptar amb les nostres pròpies forces, encara que siguin escasses. Però la solidaritat que s’ha manifestat aleshores ha de trobar la seva continuació en el futur, en el moment que s’haurà restablert la normalitat en les relacions socials. I així aquest Nadal tan peculiar ens aportarà un regal preciós: la confiança en nosaltres mateixos.