Actualitzada 23/12/2020 a les 06:19

Un trol (del noruec troll) és aquella persona amb identitat desconeguda que publica missatges provocadors, insultants o fora de tema en una comunitat en línia, fòrum de discussió, sala de xat, comentaris de blogs... amb la principal intenció de molestar o provocar una resposta emocional negativa (inclús per diversió). En època del famós blog de Tamarrolandia eren molt freqüents. Ara utilitzen majoritàriament els comentaris en articles dels mitjans digitals i sembla que s’ho passen d’allò més bé. Amb el que ja ni tan sols funcionen els blogs, ja no fan cap falta. Personalment, no em preocupa el més mínim però sempre hi ha gent que pica i si així es diverteixen que els vagi d’allò millor... Els trols solen utilitzar sempre el mateix pseudònim per publicar els comentaris, com si volguessin signar-los d’alguna manera. Fins i tot a vegades pots intuir el seu propietari, tal com es feia en l’anomenat blog de Tamarrolandia. Fet que donava peu a passar també estones divertides. Ara mateix, però, s’utilitzen notícies que no solen ser agradables per divertir-se, cosa que em desagrada bastant. No demano a ningú que s’identifiqui, encara que si els seus comentaris són molt ofensius se’ls pot enxampar prèvia denuncia mitjançant la seva IP. Però m’agradaria que aquests comentaris fossin una mica més reals, si més no menys desagradables. Jo ja no acostumo a publicar cap comentari, encara que sempre ho fes amb la deguda identificació. Ni tan sols als meus petits escrits, ja que això tan sols solia comportar encara més entrades dels trols.

#1 Unknown

(23/12/20 07:30)