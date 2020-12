Actualitzada 22/12/2020 a les 05:59

Laura Mas

“Si la pandèmia no hagués existit...”, és l’inici de centenars de frases en el moment de fer balanç d’un primer any de mandat molt complicat per a tot­hom. Repassar les dificultats inesperades i quines han estat les accions empreses és un exercici totalment necessari: cal avaluar les polítiques públiques i cal informar la ciutadania de les decisions que s’han pres, amb Covid o sense.



Si la pandèmia no hagués existit..., des del comú hauríem convocat una reunió de poble, precisament, per explicar la feina feta durant aquest primer any de mandat, per escoltar els nostres veïns i veïnes, identificar les seves preocupacions i conèixer de primera mà quines són les principals inquietuds de la parròquia... La Covid ens ha obligat a repensar i adaptar desenes d’accions, però ni hem renunciat a seguir desenvolupant el programa de govern –això sí, fent-lo compatible amb la pandèmia–, ni tampoc a passar comptes amb les encampadanes i encampadans. Per això hem fet arribar a totes les cases de la parròquia una publicació amb el balanç informatiu, molt resumit, de la feina feta; de com s’ha gestionat i en què s’ha invertit cada cèntim d’euro del pressupost del 2020.



Si la pandèmia no hagués existit... hauríem convocat tothom a una reunió en persona, un vespre qualsevol, per intercanviar opinions, tal com ens vàrem comprometre. Però la pandèmia ha existit i ens hi hem adaptat. Hem pensat en tothom i no hem renunciat a fer la reunió de poble, tot i que adaptada a la nova realitat: “La reunió de poble a casa vostra.” Tampoc hem renunciat a enfortir la col·laboració i la participació ciutadana; per això s’ha posat en funcionament un nou canal de comunicació via WhatsApp, perquè tota la ciutadania pugui aportar suggeriments, idees i observacions. Tal com esperem que es pugui fer en una propera reunió de poble, en un futur molt proper.



Cap crisi és benvinguda i menys si comporta la pèrdua de persones estimades per a les quals tindrem sempre un sentit record. Avaluem la situació, extraiem d’aquesta experiència noves oportunitats i feu les vostres aportacions, seran molt ben rebudes.



* Laura Mas, Cònsol major d’Encamp