Actualitzada 20/12/2020 a les 06:24

Eduard Muñoz Pérez

Nadal és època de celebracions, de dinars en família i de repartir presents. Si la pandèmia de la Covid-19 que patim ha arribat per reduir-nos les festes, els regals tampoc en podien sortir immunes. Hi ha famílies que veuen amb dificultat la compra de regals, fet que afecta sobretot els més petits de la casa. La pandèmia i els seus efectes minven la capacitat econòmica d’una part de la ciutadania.



Per reduir l’impacte d’aquesta situació i que es mantingui la màgia del Nadal, la Secció Jove de Demòcrates donem inici a una campanya de recollida de joguines. Amb aquesta iniciativa també busquem conscienciar del dret dels infants al temps d'oci i joc: els més vulnerables tenen tot el dret a gaudir d'una joguina a l'època més important del seu desenvolupament.



La crisi sanitària ens ha demostrat que qualsevol de nosaltres pot acabar trobant-se en una situació vulnerable. Els pròxims dies cal que deixem a un costat els conflictes i opinions que poden portar a discussions, i unir esforços per contribuir que tots els infants passin unes bones Festes. Fer entrega d’una joguina no s’ha de veure com un gest de caritat, per millorar la consciència o per desfer-se de jocs que no s’utilitzen. Es tracta d'oferir generositat, el millor de nosaltres i una mica d'esforç personal perquè tots continuem endavant.



Les entregues es poden fer els matins a la seu de Demòcrates, ubicada a Escaldes-Engordany, a la galeria Prat de les Oques. La campanya s’allargarà fins al 31 de desembre. Les joguines seran posades en quarantena per, posteriorment, entregar-les a Càritas Andorra, des d'on es farà la distribució: ells són el millor canal per poder arribar a les famílies que ho necessiten.



Cal recordar que les directrius per fer la donació és que la joguina sigui nova i, preferiblement, d’evitar que tingui caràcter bèl·lic. Hem de mirar d’arribar a infants de totes les edats, des del nadó de mesos fins al xiquet i xiqueta major de deu anys.



Animem tota la població a participar en aquesta iniciativa, en la mesura del possible. Entre tots contribuirem a fer un Nadal més màgic i evitar que, qui menys culpa té dels efectes de la pandèmia, sigui qui més els pateixi.