Sospesar el risc

Actualitzada 19/12/2020 a les 06:44

No sé si són la solució, però sembla que testar-nos en qualsevol de les seves fórmules abans dels sopars d’aquestes festes és el que toca. Tenint en compte, però, que el test no exclou de seguir prenent les mesures de seguretat oportunes i distanciament social que tant ens consten. A Andorra tenim un accés a testejos, o com diuen els experts screenings massius i gratuïts, que molts països no tenen i voldrien, aprofitar-ho és de llestos. Evidentment que tots volem estar amb els nostres aquests dies, abraçar-los i petonejar, i més després d’un any per a la majoria duríssim emocionalment i econòmicament, però hem de ser prudents i tenir el cap fred. No podem amagar-nos darrere l’escut de seguretat de les proves PCR, o d’antígens, que tenen els seus errors i limitacions, ja que estem en un moment on als països de l’entorn, que ens afecten directament, els contagis pugen i en una Europa o les mesures s’estan endurint per moments.

Les residències de gent gran tornen a patir brots i mostren la feblesa del sistema. Davant el caràcter mediterrani, càlid i proper al qual tant sovint apel·lem per justificar festes, sopars i copes, hem de posar el molt nostre seny. Sense ser exagerats però tampoc temeraris conscients que els nostres avis són els més vulnerables davant aquesta situació i protegir-los és cosa de tots. El virus és encara molt desconegut i perillós, com ho són les seves seqüeles, que encara estan per veure. Davant aquests dies de retrobament avantposem el seny i guardem la rauxa per a altres temes més superficials.